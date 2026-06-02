Οι-ελληνικές-τράπεζες-μπαίνουν-στην-εποχή-των-μεγάλων-διανομών

Συνολικές μερισματικές αποδόσεις που μπορούν να φτάσουν έως και σε διψήφια επίπεδα βλέπουν πλέον για τις ελληνικές τράπεζες οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι, σηματοδοτώντας μια νέα φάση σταθερά αυξανόμενων αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι τελευταίες εκθέσεις της HSBC και της Wood δείχνουν ότι το νέο τραπεζικό αφήγημα μετατοπίζεται στη δυνατότητα των τραπεζών να παράγουν επαναλαμβανόμενα κέρδη και να επιστρέφουν μεγάλα ποσά κεφαλαίου μέσω μερισμάτων και buybacks.

Η HSBC προβλέπει ότι οι μερισματικές αποδόσεις των συστημικών τραπεζών θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα την επόμενη διετία, με την Εθνική και την Πειραιώς να ξεχωρίζουν. Για την Εθνική, οι αναλυτές υπολογίζουν σε dividend yield 6,2% το 2026 και 7,4% το 2027, με το μέρισμα ανά μετοχή να αυξάνεται από 0,85 ευρώ το 2026 σε 1,01 ευρώ το 2027 και 1,28 ευρώ το 2028. Αντίστοιχα, για την Πειραιώς προβλέπουν μερισματική απόδοση 5,4% το 2026 και 7,1% το 2027, με το μέρισμα ανά μετοχή να υπολογίζεται στα 0,44 ευρώ το 2026, στα 0,58 ευρώ το 2027 και στα 0,66 ευρώ το 2028.

Πιο συγκρατημένες, αλλά σταθερά ανοδικές, εμφανίζονται οι προβλέψεις για Eurobank και Alpha Bank. Για τη Eurobank, η HSBC βλέπει dividend yield 3,3% το 2026 και 4,6% το 2027, με μέρισμα ανά μετοχή 0,12 ευρώ το 2026, 0,17 ευρώ το 2027 και 0,20 ευρώ το 2028. Για την Alpha Bank, προβλέπει απόδοση 3,3% το 2026 και 4,5% το 2027, ενώ το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται στα 0,12 ευρώ το 2026, στα 0,13 ευρώ το 2027 και στα 0,16 ευρώ το 2028.

Ακόμη πιο επιθετική στην προσέγγισή της εμφανίζεται η Wood, η οποία θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει αποτιμήσει πλήρως τη δυναμική των κεφαλαιακών επιστροφών των ελληνικών τραπεζών.

Η Wood χαρακτηρίζει τις κεφαλαιακές επιστροφές ως «valuation engine», εκτιμώντας ότι τα υψηλά και επαναλαμβανόμενα payouts λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τις αποτιμήσεις των τραπεζών, καθώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα κεφαλαίων, ενισχύουν το ROTE και επιταχύνουν τη μείωση του βάρους των DTCs.

Για την περίοδο 2026-2028 προβλέπει μέσο payout ratio περίπου 60% για Alpha Bank και Πειραιώς, περίπου 58% για Eurobank, ενώ για την Εθνική το ποσοστό φτάνει στο 91,7%, συμπεριλαμβάνοντας και έκτακτες διανομές.

Παράλληλα, αποτυπώνει και το συνολικό μέγεθος των επιστροφών που αναμένει την επόμενη τριετία. Για την Εθνική, οι αναλυτές υπολογίζουν σε συνολικό distribution package περίπου 3,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028, ενώ για τη Eurobank εκτιμά διανομές άνω των 2,7 δισ. ευρώ. Κοντά στα 2,4 δισ. υπολογίζεται η συνολική επιβράβευση από πλευράς Πειραιώς, ενώ για την Alpha Bank, ο οίκος τοποθετεί τον πήχη κοντά 1,9 δισ. ευρώ περίπου την τριετία. Η Wood θεωρεί ότι η αγορά αρχίζει πλέον να αξιολογεί διαφορετικά κάθε ελληνική τράπεζα ανάλογα με τη δυνατότητα παραγωγής σταθερών διανομών και τη βιωσιμότητα των αποδόσεων κεφαλαίου.