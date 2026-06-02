Ουγγαρία:-Ο-ΥΠΟΙΚ-λέει-ότι-η-συμφωνία-για-τα-ευρωπαϊκά-κεφάλαια-θα-ενισχύσει-την-οικονομία-και-θα-μειώσει-το-χρέος

Η Ουγγαρία θα κερδίσει οικονομική ώθηση από τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων της ΕΕ, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Αντράς Καρμάν, λέγοντας ότι τα κεφάλαια θα μειώσουν την πίεση στον προϋπολογισμό, θα βοηθήσουν στη μείωση του χρέους και του κόστους δανεισμού και θα στηρίξουν την οικονομία που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο Καρμάν είπε στους δημοσιογράφους ότι μετά την αναθεώρηση των λεπτομερειών του προϋπολογισμού, το υπουργείο του «θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό του 2026 και θα τον θέσει σε ρεαλιστικά θεμέλια», υποβάλλοντας τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Είπε επίσης ότι τα κονδύλια της ΕΕ αναμένεται να φτάσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Τα κεφάλαια της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη της οικονομίας που πρακτικά έχει παραμείνει στάσιμη εδώ και τρία χρόνια.

Η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε ένα διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να φτάσει το 6,2% του ΑΕΠ το 2026 μετά τις βαριές προεκλογικές δαπάνες του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ανατράπηκε σε εκλογές τον περασμένο μήνα.

«Θα επανεξετάσουμε τον προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια θα γνωρίζουμε πόσο μεγάλο θα είναι το έλλειμμα χωρίς παρεμβάσεις», δήλωσε ο Καρμάν. Όταν η νέα κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της από το υπουργικό συμβούλιο του Όρμπαν, το έλλειμμα είχε εκτιμηθεί στο 6,8% του οικονομικού προϊόντος, είπε.

Αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ

Δήλωσε σε ενημέρωση ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με την ΕΕ που οδήγησαν στη συμφωνία της Παρασκευής για την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ανασταλμένα κεφάλαια, η κυβέρνησή του είχε συμφωνήσει ότι οι ειδικοί εταιρικοί φόροι που επιβάλλονται από την κυβέρνηση του Όρμπαν δεν θα καταργηθούν σταδιακά.

Ωστόσο, είπε ότι το υπουργείο του θα επανεξετάσει διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εταιρείες και θα εξαλείψει όσες δεν ήταν αποτελεσματικές. Αυτό θα έφερνε επιπλέον έσοδα, είπε.

«Η σταδιακή κατάργηση των ειδικών τομεακών φόρων δεν θα ήταν ρεαλιστική έως τις 31 Αυγούστου λόγω των δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα είχε», δήλωσε στον Καρμάν.

Είπε ότι το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού θα καταστεί διαφανές και μέχρι τα τέλη Αυγούστου μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ξεκινήσει την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού και των δημοσιονομικών κανόνων για να υποβάλει προτάσεις στην κυβέρνηση.

- Reuters