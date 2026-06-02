Ο-Λίβανος-ανακοίνωσε-τη-μερική-κατάπαυση-πυρός-μεταξύ-Ισραήλ-και-Χεζμπολάχ,-κρίσιμη-η-συνάντηση-στην-Ουάσινγκτον

Ο Λίβανος ανακοίνωσε τη Δευτέρα μερική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμένη αποκλιμάκωση μιας σύγκρουσης η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τον ευρύτερο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, η συμφωνία δεν συνεπάγεται το τέλος της σύγκρουσης στη χώρα. Προβλέπει, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα απέχει από επιθέσεις στη Βηρυτό και στα προάστια που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, ενώ η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες στον νότιο Λίβανο, τον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον Μάρτιο, συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Νωρίς την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πρώτος τη συμφωνία, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ, μέσω διαμεσολαβητών, δεσμεύτηκε να μην επιτεθεί στο Ισραήλ. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει συνομιλήσει ποτέ απευθείας με τη Χεζμπολάχ, με ή χωρίς διαμεσολαβητές, καθώς οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να αποσύρει τις δυνάμεις που προετοιμάζονταν για επιθέσεις κατά της Βηρυτού.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, όπου οι χερσαίες δυνάμεις προωθούνται προς τον ποταμό Ζαχαράνι, στη βαθύτερη διείσδυσή τους σε λιβανικό έδαφος τα τελευταία 25 χρόνια.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλαλάχ τόνισε ότι η οργάνωση θα υποστήριζε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο τον Λίβανο ως προϋπόθεση για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινού εδάφους.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει τη διεύρυνση της εκεχειρίας στις συνομιλίες με το Ισραήλ που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διαρκεί ήδη τρεις μήνες και ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η διαδικασία βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματευτές αδυνατούν να συμφωνήσουν σε ένα αρχικό πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξέσπασε στις 2 Μαρτίου ως προέκταση της ευρύτερης σύγκρουσης και έκτοτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτήν.

Το Ιράν έχει επιμείνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου προϋποθέτει τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι δύο συγκρούσεις είναι διακριτές.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί ξεκάθαρα κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν απειλεί να αποχωρήσει από τις συνομιλίες

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη αναστέλλει τις έμμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία που σε γενικές γραμμές τηρείται από τις αρχές Απριλίου, επικαλούμενη τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών από Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του NBC ότι δεν είχε λάβει κάποια ενημέρωση από την Τεχεράνη. Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες «έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές» και ότι δεν τον απασχολεί αν τερματιστούν. «Πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από τα μέσα Μαρτίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά στην υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Παρά την εκεχειρία, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανταλλάξει πλήγματα αρκετές φορές την τελευταία εβδομάδα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Καανί, απείλησε με επέκταση του αποκλεισμού από τα Στενά του Ορμούζ έως το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα ακόμη κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Το Ιράν έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο, από όπου πριν από τον πόλεμο διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας σημαντική άνοδο στις τιμές της ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 4% τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.