Πρόσκληση-ύψους-480-εκατ.-ευρώ-για-έργα-διαχείρισης-αποβλήτων-μέσω-του-ΕΣΠΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Συνοχής και από εθνική συμμετοχή.

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Πρόσκληση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόσκληση εκδίδεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και απευθύνεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που διαθέτουν εγκεκριμένο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), οι οποίες θα επεξεργάζονται κατά προτεραιότητα χωριστά συλλεγμένα αστικά απόβλητα, με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας και την παραγωγή κομπόστ. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε ΜΑΑ, καθώς και η ολοκλήρωση έργων που είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η πρόσκληση καλύπτει επίσης έργα Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και υποστηρικτικές υποδομές, όπως σταθμούς μεταφόρτωσης αποβλήτων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων, πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.

Αναλυτικότερα, η νέα Πρόσκληση απευθύνεται στους διαχειριστικά επαρκείς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας, για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΝ το οικείο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ), και έχει ως στόχους:

τη δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) που θα υποδέχονται και θα επεξεργάζονται πρωτίστως ρεύματα αστικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και δευτερευόντως υπολειμματικά σύμμεικτα απόβλητα, με σκοπό την ανάκτηση υψηλής ποιότητας υλικών προς ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υψηλής ποιότητας κομπόστ, και εν συνεχεία την ανάκτηση υλικών προς λοιπές εργασίες ανάκτησης, καθώς και την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων επεξεργασίας προς εδαφική διάθεση,

την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων πράξεων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τη μετατροπή τους σε ΜΑΑ, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων, ολοκληρωμένων, ΜΕΑ σε ΜΑΑ.

την ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων ΧΥΤΥ της ΠΠ 2014-2020 εφόσον συνοδεύουν στην ίδια πράξη την αντίστοιχη ΜΕΑ/ΜΑΑ ή ΜΕΒΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η διάθεση στους εν λόγω ΧΥΤΥ θα αφορά υπολείμματα επεξεργασίας των αντίστοιχων ΜΑΑ ή/και ΜΕΒΑ.

την υλοποίηση λοιπών υποστηρικτικών υποδομών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, όπως π.χ. Σταθμών Μεταφόρτωσης.

την απόκτηση εξοπλισμού χωριστής συλλογής για τα κύρια ρεύματα αστικών αποβλήτων όπως τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα πράσινα και τα ογκώδη απόβλητα. (πλην αποβλήτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού).

Για την ένταξη των έργων απαιτείται η επιβεβαίωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι αυτά συνάδουν με τους στόχους των οικείων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ενώ για τον εξοπλισμό χωριστής συλλογής θα πρέπει να προβλέπεται στα εγκεκριμένα Ολιστικά Σχέδια Χωριστής Συλλογής των ΦΟΔΣΑ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Συνοχής και από εθνική συμμετοχή. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η υλοποίηση των ανωτέρω υποδομών, συνδυασμένα με τα δίκτυα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση των στόχων ανακύκλωσης σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ και τα αντίστοιχα ΠΕΣΔΑ.