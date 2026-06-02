Σε-τροχιά-νέας-ανάφλεξης-η-Μέση-Ανατολή:-Συνεχίζονται-οι-μάχες-στον-Λίβανο-παρά-τις-διαβεβαιώσεις-Τραμπ-για-εκεχειρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα, παρά τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως τις θα σταματήσουν, πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Αντιδρώντας στην κλιμάκωση της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας–απείλησαν χθες να ανοίξουν «νέα μέτωπα».

Ο νέος κύκλος συνομιλιών, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολά, μεταξύ απεσταλμένων των δυο χωρών, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, είναι ο τέταρτος αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις αρχές Μαρτίου. Αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι «ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος», υποστήριξε χθες ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, καταγγέλλοντας την «άγρια επίθεση» του Ισραήλ, που εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις του και εισέβαλε πιο βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου για να αντιμετωπίσει το σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Η εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο έχει φτάσει στο μεγαλύτερο βάθος από το 2000, όταν αποφάσισε να αποσύρει τα στρατεύματά του έπειτα από 18 χρόνια κατοχής.

Χθες το Ισραήλ απείλησε να πλήξει το κίνημα στο κυριότερο προπύργιό του, στα νότια προάστια της Βηρυτού, πυροδοτώντας φυγή πολλών κατοίκων. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικαλέστηκε τις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς Χεζμπολά και τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

«Θεοπάλαβος»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «θεοπάλαβο» τον σύμμαχό του, τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο της διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους.

Ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι ο κ. Νετανιάχου δέχτηκε να «κάνουν αναστροφή στρατεύματα» που βρίσκονταν καθ’ οδόν.

Υποστήριξε επίσης ότι η Χεζμπολά «δέχτηκε να σταματήσει να παύσει πυρ εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτών του» και ότι «ομοίως, το Ισραήλ δέχτηκε να παύσει πυρ εναντίον τους» (των μελών του κινήματος).

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε επίσης δέχτηκε αμερικανική πρόταση να υπάρξει «αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων».

Οι ανακοινώσεις αυτές όμως δεν φάνηκαν να έχουν και πολλή σχέση με τα γεγονότα επί του πεδίου: οι ανταλλαγές πυρών συνεχίστηκαν τη νύχτα.

Νέες επιθέσεις

Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτα εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης Μερκάβα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο. Ανέφερε ακόμη ότι μαχητές της στοχοποίησαν άλλα τέσσερα άρματα μάχης, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δυο «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, χωρίς να κάνουν λόγο για τραυματισμούς.

Παράλληλα, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, κι ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Νωρίτερα χθες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πάνω από 40 κοινότητες στον νότο, ανάμεσά τους την Τύρο, όπου βομβαρδισμός κοντά στο νοσοκομείο προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς, ενώ έκοψε το ρεύμα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, κατά το ANI.

Κι η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

«Αν δεν υπάρξει ηρεμία στο βόρειο Ισραήλ, δεν θα υπάρξει ηρεμία για τη Χεζμπολά», διεμήνυσε μέσω X ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκληθείσας κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Υποτίθεται ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός από την 17η Απριλίου — στην πραγματικότητα, οι εχθροπραξίες είναι καθημερινές.

Από τη 2η Μαρτίου στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.412 άνθρωποι κι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Στην πλευρά του Ισραήλ ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 27 νεκρούς, 26 στρατιωτικούς κι έναν συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων.

Σε έκθεσή του που υπέβαλε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως είναι «απαραίτητη» η διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στον Λίβανο μετά την αποχώρηση της παρούσας ειρηνευτικής δύναμης (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) στα τέλη του 2026 — όπως αποφασίστηκε τον Αύγουστο του 2025. Ανάμεσα στους σκοπούς της: η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και η υποστήριξη στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αλλά η πρόταση είναι πιθανό να προσκρούσει στην αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Κόκκινες γραμμές»

Κατηγορώντας το Ισραήλ πως υπερέβη τις «κόκκινες γραμμές» του, κι ενώ οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο, το Ιράν απείλησε από την πλευρά του να ανοίξει «νέα μέτωπα», παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για το τέλος του πολέμου να συμπεριλάβει πραγματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχύ ρυθμό, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Κάτι που αντέκρουσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μεταδίδοντας ότι η Τεχεράνη διέκοψε τον έμμεσο διάλογο με την Ουάσιγκτον, ιδίως εξαιτίας της κλιμάκωσης της επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο.

Απτόητος, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφο του ABC News τηλεφωνικά ότι θα μπορούσε να υπογραφτεί συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ακόμη και «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις διαρκούν εβδομάδες. Το Ιράν κατηγόρησε ξανά χθες τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της επικράτειάς του, που οδήγησαν σε αντίποινα.