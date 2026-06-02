Συνάντηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-την-υποψήφια-για-τη-θέση-του-γγ-του-ΟΗΕ-Ρ.-Γκρίνσπαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους η κ. Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και τη στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.