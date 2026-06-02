Συνέχισε ανοδικά η ελληνική μεταποίηση τον Μάιο – Στις 53,3 μονάδες ο PMI

Στις 53,3 μονάδες έκλεισε τον Μάιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index- PMI), τιμή υψηλότερη από τις 52,4 μονάδες του Απριλίου, και υπέδειξε σταθερή βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, ο συνολικός ρυθμός αύξησης ήταν εντονότερος σε σύγκριση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας, ενώ ήταν μεταξύ των ταχύτερων που έχουν καταγραφεί το περασμένο έτος.

Οι εντονότερες αυξήσεις των επιπέδων παραγωγής και οι εισροές νέων παραγγελιών υποστήριξαν την πρόσφατη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Μετά την απώλεια δυναμικής της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Απριλίου, ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε, λόγω της εντονότερης ζήτησης και της επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών. Ωστόσο, η άνοδος του ενδιαφέροντος των πελατών επικεντρώθηκε αρχικά στην εγχώρια αγορά, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για τέταρτο συνεχή μήνα.

Η πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες μετά την ανακατεύθυνση των διαδρομών διαχείρισης εφοδιασμού, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώθησε υψηλότερα το κόστος εισροών κατά τη διάρκεια του Μαΐου, ενώ αναφέρθηκαν και υψηλότερες τιμές ενέργειας. Τα προϊόντα, για τα οποία σημειώθηκε συχνά αύξηση στην τιμή, αφορούσαν το πετρέλαιο και τα παράγωγά του. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους ήταν σημαντικός, αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της έρευνας και ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2022.

Παράλληλα, η αύξηση των χρεώσεων εκροών επιταχύνθηκε για τρίτο συνεχή μήνα και ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου τεσσάρων ετών. Η συνεχιζόμενη ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες τους, παρότι η αύξηση των τιμών εκροών ήταν αισθητά βραδύτερη σε σύγκριση με την αύξηση της επιβάρυνσης κόστους.

Ο βαθμός στον οποίο επιμηκύνθηκε ο χρόνος παράδοσης προμηθειών εξασθένησε ελαφρώς από τον Απρίλιο, ωστόσο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2022.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναφέρθηκε, επίσης, ότι οι ελλείψεις υλικών περιόρισαν τις αγορές εισροών που πραγματοποίησαν οι Έλληνες κατασκευαστές τον Μάιο. Η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε για δέκατο ένατο συνεχή μήνα, ωστόσο με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες δυσκολεύτηκαν να αναπληρώσουν τα χρησιμοποιημένα αποθέματα, με αποτέλεσμα τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων να μειωθούν με δριμύτερο ρυθμό.

Εν τω μεταξύ, η συνεχιζόμενη αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών συνέβαλε στις προσπάθειες αύξησης της παραγωγικής ικανότητας, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε με έντονο ρυθμό. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Παρ’ όλα αυτά, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών επανήλθε σε πορεία ανόδου τον Μάιο. Μετά τη μέτρια συρρίκνωση τον Απρίλιο, το επίπεδο ανεκτέλεστων εργασιών αυξήθηκε έντονα και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς η προμήθεια των πρώτων υλών έγινε πιο δύσκολη.

Οι θετικές προσδοκίες όσον αφορά τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά τους επόμενους 12 μήνες βελτιώθηκαν για τους Έλληνες κατασκευαστές στα μέσα του δεύτερου τριμήνου. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, η κυκλοφορία πιο ποικίλων προϊόντων, οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και η ενίσχυση της διαφήμισης αναφέρθηκαν ως βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση της εμπιστοσύνης.

Παρότι η αισιοδοξία παραμένει κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια του έτους, είναι αντίστοιχη με τη γενική τάση της έρευνας.