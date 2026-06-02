Συνταγματική-αναθεώρηση:-Οι-έξι-βασικοί-άξονες-της-κυβερνητικής-πρότασης

Σε έξι βασικούς άξονες κινείται η πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτελεί η Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα η αναμόρφωση του πλαισίου για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται υπουργοί. Στόχος της αλλαγής είναι η «παράκαμψη» της βουλευτικής ασυλίας και η κάλυψη των υποθέσεων από τον φυσικό δικαστή με ταχύτερες διαδικασίες.

Επιπλέον, σε επίπεδο Δικαιοσύνης οι αλλαγές προβλέπουν τη συμμετοχή και των δικαστών στη διαδικασία επιλογής και ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά στη Δημόσια διοίκηση, οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγησή τους.

Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση περιλαμβάνεται και η αλλαγή στη χρονική διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ΝΔ προτείνει πλέον μία θητεία, εξαετούς διάρκειας. Μέχρι σήμερα ισχύουν δύο θητείες, πενταετούς διάρκειας.

Όσον αφορά στην οικονομική πολιτική, η πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού κόφτη, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, με προϋπολογισμούς που «έκλειναν» με μεγάλα ελλείμματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

