Τάσεις-ανάκαμψης-στις-ευρωπαϊκές-και-ασιατικές-αγορές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της Τρίτης (2/6), καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της έντονης ανόδου στις τιμές της ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,91%.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,44% στις 25.356,36 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 10.392,60 μονάδες και ο γαλλικός CAC ανεβαίνει κατά 1,19% στις 8.243,23 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 1,31% στις 18.383,32 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημιεώνει άνοδο 1,45% στις 50.498,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει ήπια κέρδη 0,05% στις 8.965,20 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, που δημοσιεύονται το πρωί, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς θα δείξουν σε ποιο βαθμό οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρέασαν το κόστος ζωής τον Μάιο. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί στο 3%, από 2,6% τον Μάρτιο, παραμένοντας αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενεργειακές αναταράξεις, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγορές εκτιμούν με πιθανότητα 94% ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν τον απασχολεί η κατάρρευση των συνομιλιών με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις «κουραστικές» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να επανέλθει σύντομα στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράν, Χάνα Νόιμαν, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επωφελείται από τη διατήρηση της αβεβαιότητας και κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι κερδίζει χρόνο, ενώ η διεθνής κοινότητα παραμένει όμηρος της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Η ίδια τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης και διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν και τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. Η ΕΕ συνεχίζει να προετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ στο επίκεντρο της ημέρας βρίσκονται επίσης στοιχεία για το εμπόριο της Ελβετίας, την ανεργία στην Ισπανία και τη στεγαστική πίστη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, νωρίτερα στις αγορές της Ασίας, ο ιαπωνικός Nikkei κινήθηκε πτωτικά κατά 0,49% στις 66.604 μονάδες, ο ASP της Αυστραλία έχασε 0,06% στις 8.724,40 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας κέρδισε 0,43% στις 4.075,10 μονάδες και ο SZSE Component σημείωσε άλμα 1,64% στις 15.591,13 μονάδες.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 2,43% στις 26.014,50 μονάδες και ο Kopsi της Ν. Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,15% στις 8.801,49 μονάδες.