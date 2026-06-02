Το-«κουαρτέτο»-της-κεντροαριστεράς-σε-νέες-περιπέτειες

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και η πρωτοεμφανιζόμενη ΕΛΑΣ αποτελούν το «κουαρτέτο» της κεντροαριστεράς σε ένα ιδιότυπο προεκλογικό σκηνικό που έχει στηθεί. Στην «κούρσα» για τη δεύτερη θέση θα γραφτούν πολλά επεισόδια ακόμα. Ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να βιάστηκε να εμφανιστεί θυμωμένο απέναντι στις δημοσκοπήσεις.

Χθες η Opinion Poll, για λογαριασμό του Action 24, κατέταξε τη Χαριλάου Τρικούπη στην 4η θέση πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα που αποτυπώθηκε δεύτερο. Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν άλλαξε. Η «ψαλίδα» των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μεγάλη και απαγορευτική για να κάνουν περισσότερα όνειρα οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν μόνο τις δημοσκοπήσεις που τους απασχολούν. Ο Χάρης Δούκας τράβηξε μια διαφορετική γραμμή με την τοποθέτησή του σχετικά με την επόμενη ημέρα των εκλογών και τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Από το «νίκη με μια ψήφο» απέναντι στη γαλάζια παράταξη ο δήμαρχος Αθηναίων έβαλε τη δική του οπτική, προκαλώντας αντιδράσεις με πρώτη αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου.

Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας έκανε πιο σαφές πως δίνεται ένας αγώνας πολιτικής επιβίωσης για όποιον καταφέρει να τερματίσει δεύτερος. Και από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένοι να χαρίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Αλέξη Τσίπρα. Όποιος τερματίσει πίσω από τη Νέα Δημοκρατία θα ηγεμονεύσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο τρίτος απλώς θα ακολουθήσει. Η εικόνα, πάντως, των τωρινών μετρήσεων εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τον ενθουσιασμό από το ξεκίνημα των δυο νέων κομμάτων. Απαιτείται να περάσει ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Και ίσως το καλοκαίρι να μην είναι ενδεικτικό των πραγματικών προθέσεων των ψηφοφόρων.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση πλέον είναι υπαρξιακή. Σε ένα νέο περιβάλλον το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του 3,5% και βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά. Η πλειοψηφία επιθυμεί τη σύμπραξη με το Αλέξη Τσίπρα, αλλά πλάνο και φόρμουλα δεν έχει βρεθεί. Ούτε είναι σίγουρο πως στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου θα βγει «λευκός καπνός».

Από την πλευρά της Αμαλίας εξακολουθεί να μη δίνεται κανένα νεύμα και αυτό δεν θα αλλάξει. Η μειοψηφία με πιο αποκρυσταλλωμένη στάση υποστηρίζει πως με «νύχια και δόντια» θα κρατήσουν την αυτονομία του κόμματος. Η σύγκρουση θα είναι σφοδρή και δρόμος για επιστροφή δεν υπάρχει. Αρκετά σύντομα αν δεν χαραχθεί ένας οδικός χάρτης βουλευτές – στελέχη της Κουμουνδούρου θα αρχίσουν να αποχωρούν.

Στη Νέα Αριστερά αν δεν αλλάξει κάτι επτά βουλευτές, εντός της ημέρας, αλλά και στελέχη του κόμματος θα ανακοινώσουν τους λόγους αποχώρησής τους. Από τη στιγμή που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες με τις ανεξαρτητοποιήσεις των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Θεανώς Φωτίου, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς θα πάψει να υφίσταται.

Προετοιμάζεται η επόμενη ημέρα των συγκεκριμένων στελεχών στην Αμαλίας; Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του σε σχέση με τους παλιούς του συντρόφους. Και ούτε αναμένεται να το κάνει σύντομα. Προτεραιότητα για τον ίδιο αποτελεί, εκτός από το στελέχωση του κόμματος, να αρχίσει να τρέχει την παρουσίαση του προγράμματος τις επόμενες ημέρες.

