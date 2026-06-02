Τράπεζες:-Τα-νέα-όρια-στον-στεγαστικό-δανεισμό

01
Ανάλυση
Τα όρια που δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν
Ένας χρόνος μετά την εφαρμογή των πρώτων ορίων στον δανεισμό για κατοικία, η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει πλήρη συμμόρφωση και ελάχιστη χρήση των εξαιρέσεων. Οι τράπεζες κινούνται άνετα μέσα στα όρια — όχι επειδή τα παρακάμπτουν, αλλά επειδή σπάνια τα αγγίζουν.
Από το 2025 ο στεγαστικός δανεισμός στην Ελλάδα διέπεται για πρώτη φορά από δεσμευτικά όρια σε επίπεδο δανειολήπτη — τα λεγόμενα borrower-based measures. Δύο δείκτες τίθενται υπό έλεγχο: ο LTV-O (λόγος δανείου προς αξία ακινήτου κατά την έγκριση) και ο DSTI-O (λόγος εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έγκριση). Στόχος δεν είναι να φρενάρουν την αγορά, αλλά να αποτρέψουν τη συσσώρευση δανείων υψηλού κινδύνου σε μια φάση που η στεγαστική πίστη επιτέλους ανακάμπτει.
90%Όριο LTV-O πρωτοαγοραστές
50%Όριο DSTI-O πρωτοαγοραστές
4,6%Μέγιστη χρήση εξαίρεσης DSTI-O
0,6%Μέγιστη χρήση εξαίρεσης LTV-O
Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον δανειολήπτη: για όσους αγοράζουν για πρώτη φορά είναι πιο χαλαρά (LTV-O έως 90%, DSTI-O έως 50%), ενώ για τους υπόλοιπους αυστηρότερα (80% και 40% αντίστοιχα). Το πλαίσιο επιτρέπει στις τράπεζες να χορηγούν ένα μικρό μερίδιο δανείων καθ’ υπέρβαση των ορίων· η κρίσιμη ερώτηση είναι πόσο αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα.
«Η ευχέρεια για υπερβάσεις αξιοποιήθηκε κυρίως στον DSTI-O — το όριο που πιέζει περισσότερο τους δανειολήπτες»
Η απάντηση: ελάχιστα. Σε επίπεδο τραπεζικού τομέα, οι υπερβάσεις του DSTI-O κυμάνθηκαν μεταξύ 3,7% και 4,6% των νέων δανείων που εκταμιεύθηκαν εντός του 2025, ενώ οι υπερβάσεις του LTV-O έμειναν στο εύρος 0,1%–0,6%. Η ασύμμετρη αυτή εικόνα δεν είναι τυχαία: το όριο εισοδήματος (DSTI-O) αποδεικνύεται πιο δεσμευτικό από το όριο αξίας (LTV-O), εύρημα που συμβαδίζει με τις ενδείξεις οριακής έως χαμηλής προσιτότητας κατοικίας ήδη από το 2024.
|Δείκτης
|Πρωτοαγοραστές
|Λοιποί δανειολήπτες
|Υπερβάσεις 2025
|DSTI-O (χρέος / εισόδημα)
|50%
|40%
|3,7%–4,6%
|LTV-O (δάνειο / αξία)
|90%
|80%
|0,1%–0,6%
Παράλληλα, ο φόβος ότι τα όρια θα «έπνιγαν» τον δανεισμό μετά από 15 χρόνια απομόχλευσης δεν επιβεβαιώθηκε. Οι εκταμιεύσεις δανείων για οικιστικά ακίνητα ανήλθαν το 2025 σε 2 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. ευρώ το 2024. Από αυτά, περίπου 0,4 δισ. ευρώ αφορούσαν το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» — όμως ακόμη και αν αφαιρεθούν, οι εκταμιεύσεις παραμένουν αυξημένες σε ετήσια βάση. Με άλλα λόγια, τα μέτρα συνυπήρξαν με επιτάχυνση, όχι με συρρίκνωση της στεγαστικής πίστης.
Εκταμιεύσεις δανείων για οικιστικά ακίνητα, 2024–2025 (εκατ. ευρώ)
02
Προφίλ κινδύνου
Λιγότερο ρίσκο στα νέα δάνεια — με μία εξαίρεση
Καθώς ο δανεισμός μεγάλωσε, το ερώτημα ήταν αν χειροτέρεψε και η ποιότητά του. Η «ουρά» των δανείων υψηλού κινδύνου συρρικνώθηκε στους δύο ελεγχόμενους δείκτες — αλλά διογκώθηκε εκεί που δεν υπάρχει όριο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος μετρά το ρίσκο μέσα από την «ουρά» (tail) της κατανομής κάθε δείκτη — δηλαδή το μερίδιο των νέων δανείων με ιδιαίτερα υψηλές, άρα πιο επικίνδυνες, τιμές. Όσο μικρότερη η ουρά, τόσο πιο συνετά τα πιστοδοτικά κριτήρια. Το 2025 η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά στους δύο δείκτες που υπόκεινται σε όριο.
Συγκεκριμένα, η ουρά του DSTI-O υποχώρησε στο 7,8% των νέων δανείων το 2025, από 10,5% την περίοδο 2023–2024 — πτώση 2,7 ποσοστιαίων μονάδων. Για τα δάνεια που υπάγονταν πλήρως στα μέτρα, η ουρά περιορίστηκε ακόμη χαμηλότερα, στο 6,7%. Αντίστοιχα, η ουρά του LTV-O έπεσε από 1,7% σε 0,7%.
«Η μόνη ουρά που μεγάλωσε ήταν εκεί που δεν υπάρχει όριο: η διάρκεια των δανείων»
Η εξαίρεση βρίσκεται στη διάρκεια των δανείων. Εκεί η ουρά της κατανομής αυξήθηκε κατά 3,4 μονάδες, από 5,9% σε 9,3%. Η ερμηνεία της ΤτΕ είναι σαφής: ελλείψει δεσμευτικού ορίου για τη διάρκεια, οι τράπεζες την επιμηκύνουν για να κρατήσουν τη μηνιαία δόση —και άρα τον DSTI-O— εντός των επιτρεπτών ορίων. Το ρίσκο δεν εξαφανίζεται· μετατοπίζεται προς τον μόνο μοχλό που έμεινε ελεύθερος.
|Δείκτης
|2023–2024
|2025
|Μεταβολή (μ.μ.)
|DSTI-O
|10,5%
|7,8%
|−2,7
|LTV-O
|1,7%
|0,7%
|−1,0
|Διάρκεια δανείου
|5,9%
|9,3%
|+3,4
Μερίδιο δανείων υψηλού κινδύνου ανά δείκτη — 2023–2024 vs 2025
Το συμπέρασμα της εποπτικής αρχής είναι θετικό αλλά προσεκτικό: συμμόρφωση με τα μέτρα, περιορισμένη χρήση των εξαιρέσεων, ικανοποιητικός ρυθμός νέων εκταμιεύσεων και προφίλ κινδύνου που παραμένει σε γενικές γραμμές συντηρητικό — εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν τα ίδια τα μακροπροληπτικά μέτρα. Η ΤτΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατανομή των δεικτών, ιδίως τη διάρκεια.
03
Αγορά & επιτόκια
Ακριβότερα σπίτια, φθηνότερο χρήμα: το ευρύτερο πλαίσιο
Τα όρια δεν λειτουργούν στο κενό. Πίσω τους τρέχουν τιμές κατοικιών σε ιστορικά υψηλά, επιτόκια που αποκλιμακώνονται και μια πιστωτική επέκταση που η ΤτΕ θέλει να κρατήσει υπό έλεγχο.
Η πίεση στην προσιτότητα έχει πηγή την αγορά ακινήτων. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν 7,8% το 2025 σε ονομαστικούς όρους και ο σχετικός δείκτης έφτασε στο 108,6 (2007=100), ξεπερνώντας πλέον το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008 (101,7). Η άνοδος ήταν εντονότερη στα παλαιά διαμερίσματα (+8,1%) απ’ ό,τι στα νέα (+7,4%), και ισχυρότερη εκτός Αθήνας: Θεσσαλονίκη +9,6%, λοιπές μεγάλες πόλεις +9,8%.
Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται το κόστος του χρήματος. Με την ΕΚΤ να έχει μειώσει σωρευτικά κατά 200 μονάδες βάσης το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από τον Ιούνιο 2024, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα στεγαστικά άνω της πενταετίας υποχώρησε σε 3,6% τον Φεβρουάριο 2026, από 4,3% τον Ιούνιο 2024 — ελάφρυνση 74 μονάδων βάσης για τα νοικοκυριά.
Πιστωτική επέκταση υπό επιτήρηση
Ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε 2,3% τον Μάρτιο 2026, με τη στεγαστική πίστη στο +1,1% και την καταναλωτική στο +7,7%, ενώ τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις παρέμειναν αρνητικά (−1,5%). Στο φόντο αυτό, η ΤτΕ αύξησε το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κατά 0,25 μονάδες, στο 0,5%.
|Μέγεθος
|Τιμή
|Περίοδος / μεταβολή
|Δείκτης τιμών διαμερισμάτων (2007=100)
|108,6
|+7,8% (2025)
|Δείκτης τιμών νέων διαμερισμάτων
|113,8
|+7,4% (2025)
|Δείκτης τιμών παλαιών διαμερισμάτων
|105,4
|+8,1% (2025)
|Μέσο επιτόκιο στεγαστικών > 5 ετών
|3,6%
|−74 μ.β. από 6/2024
|Ρυθμός χρηματοδότησης νοικοκυριών
|2,3%
|Μάρτιος 2026
|Εκταμιεύσεις στεγαστικών
|2 δισ. €
|από 1,3 δισ. € (2024)
Το συνολικό μήνυμα της Έκθεσης είναι μια ισορροπία: τιμές κατοικιών σε ιστορικά υψηλά και προσιτότητα που στενεύει, αλλά επιτόκια που υποχωρούν και πιστωτική επέκταση που, χάρη και στα νέα όρια, γίνεται χωρίς να ξαναγεμίζει το σύστημα με δάνεια υψηλού κινδύνου. Ο πρώτος χρόνος των borrower-based measures έκλεισε με τα όρια να λειτουργούν περισσότερο ως δίχτυ ασφαλείας παρά ως φρένο — μια διάκριση που θα κριθεί αν διατηρηθεί όταν η αγορά μπει σε δυσμενέστερη φάση.