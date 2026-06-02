Τράπεζες:-Τα-νέα-όρια-στον-στεγαστικό-δανεισμό

Ανάλυση

Τα όρια που δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν

Ένας χρόνος μετά την εφαρμογή των πρώτων ορίων στον δανεισμό για κατοικία, η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει πλήρη συμμόρφωση και ελάχιστη χρήση των εξαιρέσεων. Οι τράπεζες κινούνται άνετα μέσα στα όρια — όχι επειδή τα παρακάμπτουν, αλλά επειδή σπάνια τα αγγίζουν.

Από το 2025 ο στεγαστικός δανεισμός στην Ελλάδα διέπεται για πρώτη φορά από δεσμευτικά όρια σε επίπεδο δανειολήπτη — τα λεγόμενα borrower-based measures. Δύο δείκτες τίθενται υπό έλεγχο: ο LTV-O (λόγος δανείου προς αξία ακινήτου κατά την έγκριση) και ο DSTI-O (λόγος εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έγκριση). Στόχος δεν είναι να φρενάρουν την αγορά, αλλά να αποτρέψουν τη συσσώρευση δανείων υψηλού κινδύνου σε μια φάση που η στεγαστική πίστη επιτέλους ανακάμπτει.

90%Όριο LTV-O πρωτοαγοραστές 50%Όριο DSTI-O πρωτοαγοραστές 4,6%Μέγιστη χρήση εξαίρεσης DSTI-O 0,6%Μέγιστη χρήση εξαίρεσης LTV-O

Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον δανειολήπτη: για όσους αγοράζουν για πρώτη φορά είναι πιο χαλαρά (LTV-O έως 90%, DSTI-O έως 50%), ενώ για τους υπόλοιπους αυστηρότερα (80% και 40% αντίστοιχα). Το πλαίσιο επιτρέπει στις τράπεζες να χορηγούν ένα μικρό μερίδιο δανείων καθ’ υπέρβαση των ορίων· η κρίσιμη ερώτηση είναι πόσο αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα.

«Η ευχέρεια για υπερβάσεις αξιοποιήθηκε κυρίως στον DSTI-O — το όριο που πιέζει περισσότερο τους δανειολήπτες»

Η απάντηση: ελάχιστα. Σε επίπεδο τραπεζικού τομέα, οι υπερβάσεις του DSTI-O κυμάνθηκαν μεταξύ 3,7% και 4,6% των νέων δανείων που εκταμιεύθηκαν εντός του 2025, ενώ οι υπερβάσεις του LTV-O έμειναν στο εύρος 0,1%–0,6%. Η ασύμμετρη αυτή εικόνα δεν είναι τυχαία: το όριο εισοδήματος (DSTI-O) αποδεικνύεται πιο δεσμευτικό από το όριο αξίας (LTV-O), εύρημα που συμβαδίζει με τις ενδείξεις οριακής έως χαμηλής προσιτότητας κατοικίας ήδη από το 2024.

Πίνακας 1 · Όρια borrower-based measures & αξιοποίηση εξαιρέσεων το 2025 Δείκτης Πρωτοαγοραστές Λοιποί δανειολήπτες Υπερβάσεις 2025 DSTI-O (χρέος / εισόδημα) 50% 40% 3,7%–4,6% LTV-O (δάνειο / αξία) 90% 80% 0,1%–0,6%

Παράλληλα, ο φόβος ότι τα όρια θα «έπνιγαν» τον δανεισμό μετά από 15 χρόνια απομόχλευσης δεν επιβεβαιώθηκε. Οι εκταμιεύσεις δανείων για οικιστικά ακίνητα ανήλθαν το 2025 σε 2 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. ευρώ το 2024. Από αυτά, περίπου 0,4 δισ. ευρώ αφορούσαν το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» — όμως ακόμη και αν αφαιρεθούν, οι εκταμιεύσεις παραμένουν αυξημένες σε ετήσια βάση. Με άλλα λόγια, τα μέτρα συνυπήρξαν με επιτάχυνση, όχι με συρρίκνωση της στεγαστικής πίστης.