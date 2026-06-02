Τραμπ:-Συμφωνία-με-το-Ιράν-για-τον-τερματισμό-του-πολέμου-ίσως-κλείσει-την-επόμενη-εβδομάδα

Αισιόδοξος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι το σχετικό μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ABC News, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του δικτύου ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Ο Τραμπ φέρεται να ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες εκκρεμότητες πριν δώσει την τελική έγκριση.

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», δήλωσε, εξηγώντας γιατί δεν έχει ακόμη δώσει το οριστικό «πράσινο φως».

Το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης αφορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Καμία επιβεβαίωση από την Τεχεράνη

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν ότι επίκειται άμεσα συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, παρατηρητές υπενθυμίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα για διεθνείς συμφωνίες, τα οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ επανήλθε μέσω Truth Social με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, στρέφοντας τα πυρά του κατά αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ακόμη και στην περίπτωση πλήρους παράδοσης του Ιράν, ορισμένα μέσα θα παρουσίαζαν την εξέλιξη ως νίκη της Τεχεράνης.

Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν παραδεχόταν πως το ναυτικό του έχει καταστραφεί, η πολεμική αεροπορία του έχει εξουδετερωθεί, ο στρατός του εγκατέλειπε την Τεχεράνη καταθέτοντας τα όπλα και η ηγεσία του υπέγραφε έγγραφα παράδοσης, τότε οι New York Times, η Wall Street Journal, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης θα παρουσίαζαν το αποτέλεσμα ως «λαμπρή νίκη» του Ιράν επί των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καταλήγοντας, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά των Δημοκρατικών και των μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι «έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους» και ότι «έχουν τρελαθεί εντελώς».

Ο πόλεμος και τα Στενά του Ορμούζ

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τη διατήρηση και επέκταση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Παρά την ανακωχή, το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών και επεισόδια που καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο.

Παράλληλα, η σύγκρουση έχει επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, κυρίως λόγω του de facto κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την ιρανική πλευρά. Η θαλάσσια αυτή αρτηρία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που έχει συμβάλει στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας.