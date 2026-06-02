Χρηματιστήριο:-Αναμέτρηση-με-τον-στόχο-των-2.407-μονάδων 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1.021,95 εκ. ευρώ (τα €750 εκ. στο rebalancing). Οι διατήρησαν την υπεροπλία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με οδηγό τις τράπεζες και την πλειονότητα των blue chips. Με μικρή μεταβλητότητα και με κλείσιμο στις δημοπρασίες 12 μονάδες χαμηλότερα από το υψηλό της ημέρας των 2387 μονάδων στις 1μμ περίπου αλλά τις συναλλαγές να εκτοξεύονται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,35%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+5,03%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Τιτάν (+3,03%), η Allwyn (+2,77%), η Aegean (+2,40%), η Metlen (+2,25%), το ΔΑΑ (+1,60%), το Jumbo (+1,66%) αλλά και ο ΟΛΠ (+4,39%), η ΕΚΤΕΡ (+4,21%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,47%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ΔΕΗ (-1,91%), η ΕΕΕ (-1,41%), η Cenergy (-2,80%) και ο Σαράντης (-3%). Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Από τις 3/6 ως τις 5/6 θα διενεργηθεί η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε αποτελέσματα 1ου τριμήνου την Τρίτη για να ακολουθήσει την Πέμπτη η Allwyn. Την Παρασκευή ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για το ΑΕΠ 1ου τριμήνου. Ο ΓΔ απέχει 35 μόνο μονάδες, από το υψηλό των 2.407 μονάδων της 4/2. Η αναμέτρηση επομένως με αυτό το όριο δεν θα αργήσει αν και τα γεωπολιτικά δεδομένα στην Μ. Ανατολή συνεχίζουν να μην προσφέρουν ικανοποιητική ορατότητα.