Χρυσοχοΐδης-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-υπάρχει-αυτή-τη-στιγμή-εναλλακτική-πρόταση-εξουσίας

«Υπάρχει μια προσφυγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. (…) Οι αρμόδιοι δικαστές θα βρουν τη λύση μέσα από τους κανόνες που εφαρμόζουν» τόνισε αρχικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ, σχετικά με το σενάριο αποφυλάκισης του αρχηγού της «17Ν» Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και λοιπών μελών της οργάνωσης.

«Εγώ δεν τα σχολιάζω αυτά, όχι γιατί δεν έχω άποψη ή αν είχα μια άποψη θα την έλεγα εν πάση περιπτώσει, προφανώς διαφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν αμετανόητοι για τις πράξεις τους, και αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο αντιδημοκρατική, που αυτό που τους αξίζει είναι η δημοκρατική περιφρόνηση».

Για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης τόνισε επίσης ότι «κάποιοι από τις νεότερες γενιές που επιχείρησαν να συνεχίσουν αυτό το έργο, και κάποιοι ακόμα που σήμερα συνεχίζουν και φιλοδοξούν να τους διαδεχθούν, κι αυτοί θα πάνε στη φυλακή, να το γνωρίζουν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση με τα σημερινά δεδομένα να αφήσει κανέναν ατιμώρητο η αστυνομία και η δικαιοσύνη» τόνισε.

Σχετικά με το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, επισήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ χαρακτηριστικά τόνισε ότι «έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026».

«Υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα βίας που δεν είναι ζήτημα αστυνομικό, στενά αστυνομικό, ας κοιτάξουμε κατάματα λίγο ως κοινωνία τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα».

Για τη βία των ανηλίκων, τόνισε αρχικά ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο η τιμωρία των γονέων, ενώ παράλληλα πρέπει και η έκτιση της ποινής από τον ανήλικο να είναι ήπια και να γίνει αυτή που πρέπει, περιλαμβάνοντας ακόμα και κοινωνική εργασία, προκειμένου να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργεί.

Σχετικά με τη χρήση καμερών στους δρόμους, ανέφερε ότι είναι η αρχή μιας νέας εποχής, και ότι είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται κάποια προβλήματα με υπερβολικές κλήσεις. «Ελπίζω ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Περιφέρειας, μέχρι τέλη του μηνός θα έχουν τοποθετηθεί όλες οι κάμερες. Σημαντικό είναι ό, τι καταγράφεται, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»,

Για τη νέα νομοθεσία σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, τόνισε ότι προχωράει η ρύθμιση, «με στόχο να αποτραπούν, πρώτα-πρώτα, τα ατυχήματα για τους ανηλίκους, και δεύτερον, τα ατυχήματα που σχετίζονται με πεζούς».

Για τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, τόνισε ότι αυτή η απόφαση βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων, ενώ αναφέρει ότι το ζήτημα αυτό «έχει συζητηθεί πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα. Όποιος έχει να εισκομίσει κάτι καινούριο, ας το εισκομίσει».

Για την δημιουργία των νέων κομμάτων όπως αυτών της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα, τονίζει ότι μετά την περίοδο της κρίσης, «βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου κόμματα διαλύονται, και κόμματα γεννιούνται», και αυτό σε μία δύσκολη εποχή δεν κάνει καλό για τη χώρα. Γι’ αυτό και πάνω απ’ όλα χρειάζεται μια «εναλλακτική πρόταση εξουσίας», η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

«Νιώθω ότι πρέπει να μοιάσουν στο πρώτο κόμμα κι άλλοι και να εμφανιστούν ως εναλλακτική λύση σταθερότητας, και πορείας προς τα μπρος, ανάπτυξης, ευημερίας και ασφάλειας».

Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα συγκυβέρνησης, τόνισε ότι «δεν είναι δουλειά μου εμένα να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Η δουλειά μου είναι η κοπέλα που κυκλοφορεί έξω το βράδυ να μην φοβάται που κυκλοφορεί. Αυτή είναι η δική μου αποστολή. Όλα τα άλλα τώρα δεν έχουν καμία αξία».

