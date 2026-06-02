Όλα-τα-βλέμματα-στην-ΕΚΤ-για-την-τιθάσευση-του-πληθωρισμού

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο στην ευρωζώνη σε ετήσια βάση, φθάνοντας στο 3,2%, από 3% τον προηγούμενο μήνα, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη χειρότερη θέση με 5% , πίσω από την Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%), σύμφωνα την Eurostat. Από την άλλη πλευρά, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί ενέργεια και τρόφιμα, αυξήθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, αναφέρει η Eurostat. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός έγιναν 2,0% ακριβότερα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Οι υψηλές τιμές της ενέργειας παραμένουν ο κύριος λόγος για τη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025», τονίζουν οι ειδικοί.

«Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από το 3% για πολλούς μήνες ακόμη, εκτός εάν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει απροσδόκητα γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Γιεργκ Κράμερ.

Απόφαση για τα επιτόκια στις 11 Ιουνίου

Για την ΕΚΤ, ο πληθωρισμός 2,0% είναι ιδανικός για την οικονομία της ευρωζώνης μεσοπρόθεσμα. Αλλά με την άνοδο στο 3,2%, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο, που παρέμεινε σταθερό στο 2% από το περασμένο καλοκαίρι. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι συγκλίνουν στην άποψη ότι το βασικό επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης , στο 2,25%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ έχει καταστήσει σαφές ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να δράσει εάν το απαιτούσαν τα δεδομένα..

«Η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μια συμβολική χειρονομία, για να αποδείξει στις αγορές την αποφασιστικότητά της να δράσει», τονίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι,

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τόνισε πρόσφατα ότι θεωρεί απαραίτητη την αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του .

Πιο ακριβά τα δάνεια

Η ευρέως αναμενόμενη αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά των 0,25 ποσοστιαίων μονάδων στην επόμενη συνεδρίαση θα είναι η πρώτη, αλλά πιθανώς όχι η τελευταία, φέτος. «Η ΕΚΤ δεν έχει άλλη επιλογή από το να αυξήσει τα βασικά της επιτόκια. Πιθανότατα θα τα αυξήσει ξανά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές», δήλωσε ο Κράμερ..

Τα υψηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ θα καθιστούσαν τα δάνεια πιο ακριβά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση, προκειμένου να υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Ωστόσο, τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν βάρος για την ήδη αδύναμη οικονομία της ευρωζώνης, η οποία υποφέρει από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν.

O χρυσός νικά τα ομόλογα

Ηδη, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες σε όλον τον κόσμο να αυξήσουν περισσότερο τα συναλλαγματικά τους αποθέματα σε χρυσό, παρά σε αμερικανικά ομόλογα, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η ΕΚΤ αναφέρει ξεκάθαρα ότι στο τέλος του 2025, ο χρυσός αντιπροσώπευε το 27% όλων των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια ώρα, τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν στα αποθέματά τους από 25% σε 22%, την ίδια περίοδο.

Με πάνω από 36.000 τόνους, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο συσσωρεύουν σχεδόν την ίδια ποσότητα κίτρινου μετάλλου που κατείχαν κατά την εποχή του Μπρέτον Γουντς (τότε ήταν 38.000 τόνοι).

Από το 2022, οι κύριοι συσσωρευτές αποθεμάτων χρυσού είναι η Κίνα, η Πολωνία, η Ινδία και η Τουρκία . Ο μεγαλύτερος αγοραστής του κίτρινου μετάλλου παγκοσμίως, ωστόσο, είναι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Tether

Δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα το ευρώ

Την ίδια ώρα, το ευρώ ενισχύεται περαιτέρω, εδραιώνοντας τη θέση του ως το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον κόσμο. Στην έκθεση της ΕΚΤ με τίτλο «ο διεθνής ρόλος του ευρώ», τονίζεται ότι παγκόσμιος ρόλος του ενιαίου νομίσματος σε μια σειρά δεικτών διεθνούς χρήσης είχε αυξηθεί σε περίπου 20%, συνεχίζοντας « μια σταδιακή αλλά σταθερή ανοδική τάση » από την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014.

Πέρυσι, συνεχίζει η έκθεση της ΕΚΤ, η έκδοση διεθνών ομολόγων σε ευρώ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος . Η ανάπτυξη κυμαίνεται περίπου στο 30% από το 2024.

«Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα έχει φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο, ως το κορυφαίο νόμισμα στην πράσινη και βιώσιμη αγορά ομολόγων για πρώτη φορά . Οι εισροές ξένων κεφαλαίων στη ζώνη του ευρώ έχουν πλησιάσει ιστορικά υψηλά», αναφέρει η ΕΚΤ.