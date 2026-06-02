alphabet:-Αντλεί-80-δισ.-δολάρια-από-πώληση-μετοχών-για-ai-επενδύσεις

Σε πώληση μετοχών αξίας 80 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway σχεδιάζει να προχωρήσει η Alphabet, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια ώστε να «χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην παγκόσμιας κλάσης υπολογιστική υποδομή τεχνητής νοημοσύνης για να καλύψει την άνευ προηγουμένου ζήτηση των πελατών της».

«Η εταιρεία αντιμετωπίζει ισχυρή ζήτηση για τις λύσεις και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της από επιχειρήσεις και καταναλωτές, σε επίπεδα που υπερβαίνουν την διαθέσιμη προσφορά της εταιρείας», υπογράμμισε η μητρική της Google. «Κλιμακώνοντας τις επενδύσεις της, η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει τη βασική της υποδομή για να υποστηρίξει τη σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης που υπάρχει μπροστά της» πρόσθεσε.

Η Google αυξάνει σημαντικά τις δαπάνες για την AI καθώς αγωνίζεται να συμβαδίσει με τους άλλους hyperscalers της τεχνολογίας. Η εταιρεία τον Απρίλιο αναβάθμισε την πρόβλεψη κεφαλαιουχικών δαπανών της φέτος σε μεταξύ 180 και 190 δισ. δολαρίων, από την προηγούμενη εκτίμησή της για 175 έως 185 δισ. δολάρια. Όταν ερωτήθηκε τι κρατά τα στελέχη της Google ξύπνια τη νύχτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σουντάρ Πιτσάι απάντησε: η «υπολογιστική ικανότητα».

«Είτε πρόκειται για περιορισμούς στην ενέργεια, τη γη, είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού, το ερώτημα είναι πώς θα αυξήσετε την ικανοποίησή σας για να καλύψετε αυτήν την εξαιρετική ζήτηση για αυτή τη στιγμή;» είπε. Η Alphabet, η Microsoft, η Meta και η Amazon αναμένεται να επενδύσουν συνολικά περισσότερα από 700 δισ. δολάρια φέτος σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για ΑΙ.

Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027. Οι αγορές χρέους ήταν επίσης κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet πραγματοποίησε παγκόσμια έκδοση ομολόγων άνω των 30 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο και κατευθύνθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά για να συγκεντρώσει περίπου 11 δισ. δολάρια σε λίρες και ελβετικά φράγκα.

Η μετοχή της Alphabet έχει υπερδιπλασιάσει τα κέρδη της τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας όλους τους ανταγωνιστές της σε Big Tech και μεγάλη κεφαλαιοποίηση, καθώς οι επενδυτές επικροτούν τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αποδόσεις που βλέπει η Google μέσω των αναβαθμίσεων του εργαλείου της για την ΑΙ, το Gemini. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρεί την Τρίτη.

Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «αρνητική», διερωτώμενος: «Εάν το μεγαλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο στην ιστορία του καπιταλισμού (όσον αφορά την κλίμακα, την ανάπτυξη, τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές ροές) δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη από τις δικές του εσωτερικές λειτουργίες, τότε ποιος μπορεί;».