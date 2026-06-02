Alphabet: «Σηκώνει» 80 δισ. δολάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Το μεγαλύτερο στοίχημα στην ιστορία της Google

Η Alphabet, μητρική της Google, ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει 80 δισ. δολάρια μέσω ενός συνδυασμού εκδόσεων μετοχών και προνομιούχων τίτλων, σε μια κίνηση που αναδεικνύει το τεράστιο κόστος του ανταγωνισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόγραμμα σταδιακής πώλησης μετοχών ύψους 40 δισ. δολαρίων, επιπλέον εκδόσεις κοινών και υποχρεωτικά μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών ύψους 30 δισ. δολαρίων, καθώς και επένδυση 10 δισ. δολαρίων από τη Berkshire Hathaway.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες άντλησης ιδίων κεφαλαίων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από εισηγμένη εταιρεία και καταδεικνύει πόσο βαθιά είναι πλέον η «τρύπα» των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μάχη των υποδομών

Παραδοσιακά, οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρηματοδοτούσαν τις επενδύσεις τους κυρίως από τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Ωστόσο, η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Η Google επενδύει τεράστια ποσά σε κέντρα δεδομένων, ενεργειακές υποδομές και εξειδικευμένα τσιπ, τα οποία απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της εταιρείας παίζουν τα TPU (Tensor Processing Units), τα δικά της εξειδικευμένα τσιπ, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικό ανταγωνιστή των πανίσχυρων επεξεργαστών της Nvidia.

Η διοίκηση της Alphabet υποστηρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία ανάπτυξης και ότι η επέκταση των επενδύσεων είναι αναγκαία για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση τόσο από τους πελάτες της όσο και από τις δικές της υπηρεσίες AI.

Οι δαπάνες ξεφεύγουν από κάθε προηγούμενο

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Ανατ Άσκενάζι, είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Απρίλιο ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2027 θα είναι «σημαντικά υψηλότερες» από τα έως και 190 δισ. δολάρια που έχουν προϋπολογιστεί για το 2026.

Αναλυτές της - Intelligence εκτιμούν πλέον ότι οι επενδύσεις της Alphabet θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 300 δισ. δολάρια το επόμενο έτος.

Ένα τέτοιο ποσό θα ξεπερνούσε ακόμη και τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας, γεγονός που εξηγεί γιατί η διοίκηση επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στις αγορές για νέα κεφάλαια.

Πλήγμα για OpenAI και Anthropic;

Η κίνηση της Alphabet ενδέχεται να έχει συνέπειες και για άλλους πρωταγωνιστές της αγοράς AI.

Η OpenAI, η Anthropic αλλά και η SpaceX προετοιμάζονται για δημόσιες εγγραφές ή μεγάλους γύρους χρηματοδότησης μέσα στο 2026. Ωστόσο, η άντληση 80 δισ. δολαρίων από την Alphabet απορροφά σημαντικό μέρος της διαθέσιμης επενδυτικής ρευστότητας.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, ακόμη και στις μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου υπάρχουν όρια στο πόσα χρήματα μπορούν να κατευθυνθούν ταυτόχρονα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

Με άλλα λόγια, η Google δεν επενδύει απλώς στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Διεκδικεί από τώρα το μεγαλύτερο μερίδιο των κεφαλαίων που προορίζονται για την επόμενη γενιά τεχνολογικών πρωταθλητών.

Η νέα εποχή του Γκρεγκ Έιμπελ στη Berkshire

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Berkshire Hathaway. Ο διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ, Γκρεγκ Έιμπελ, φαίνεται πως αξιοποιεί ολοένα και πιο επιθετικά το τεράστιο ταμειακό απόθεμα της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 397 δισ. δολάρια.

Η Berkshire είχε ήδη χτίσει σημαντική θέση στην Alphabet μέσα στο 2025 και πλέον ενισχύει περαιτέρω το στοίχημά της στη Google, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο.

Πέρα από το εντυπωσιακό μέγεθος της συναλλαγής, η εξέλιξη αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί από τεχνολογικό στοίχημα σε αγώνα υποδομών.

Δεν αρκεί πλέον να έχεις το καλύτερο μοντέλο. Πρέπει να διαθέτεις τα περισσότερα data centers, τα ισχυρότερα τσιπ, τη μεγαλύτερη ενεργειακή ισχύ και τα κεφάλαια για να τα χρηματοδοτήσεις.

Και καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ Google, OpenAI, Anthropic και Nvidia κλιμακώνεται, τα ποσά που απαιτούνται θυμίζουν περισσότερο εξοπλιστικό πρόγραμμα μεγάλης δύναμης παρά επένδυση μιας τεχνολογικής εταιρείας.

Η άντληση 80 δισ. δολαρίων από την Alphabet ίσως αποτελέσει το πρώτο σημάδι ότι η επόμενη φάση της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης θα κριθεί όχι μόνο από τους αλγορίθμους, αλλά και από το ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος.

