eurostat:-Στο-5%-ο-πληθωρισμός-στην-Ελλάδα-τον-Μάιο

Η απόσταση από την Ευρωζώνη διευρύνθηκε, καθώς ο γενικός δείκτης στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, ενώ στον μέσο όρο της ευρωζώνης αυξήθηκε στο 3,2% από 3%.

Νέο άλμα σημείωσε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, φτάνοντας στο 5% τον Μάιο, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη διαφορά να φτάνει στις 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τα προσωρινά στοιχεία (flash estimates), τα οποία ανακοίνωσε η Eurostat, δείχνουν ότι οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν πιο έντονες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την Ενέργεια να ασκεί και πάλι ισχυρότατη πίεση σε τιμές και κόστος διαβίωσης.

Εκτίναξη 20,2% στις τιμές της Ενέργειας

Οι τιμές της Ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκαν με διπλάσιο ρυθμό από αυτόν της Ευρωζώνης, με το σχετικό δείκτη να σημειώνει αύξηση 20,2% σε ετήσια βάση στη χώρα μας έναντι 10,9% στην Ευρωζώνη.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες για τις οποίες υπάρχουν προσωρινά στοιχεία, ο πληθωρισμός τροφίμων (τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός) διαμορφώθηκε στο 3,1% στη χώρα μας, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφθηκε στις τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών (-0,6% σε ετήσια βάση).

Στις υπηρεσίες οι τιμές σημείωσαν αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση έναντι 3,9% του Απριλίου. Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς να υπολογίζονται οι αυξήσεις σε Ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,9%.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του γενικού δείκτη κατά 3,2% συνδέεται κυρίως με την Ενέργεια, όπου καταγράφεται ετήσιος ρυθμός αύξησης 10,9%. Οι υπηρεσίες επιτάχυναν στο 3,5% από 3%, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός διαμορφώθηκαν στο 2,0% από 2,4%, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ανήλθαν οριακά στο 0,9% από 0,8%.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,2%, δείχνοντας ότι οι πιέσεις παραμένουν ευρύτερες από την ενέργεια.

Στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας των χωρών με διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία βρέθηκαν η Μάλτα με 2,1%, Γερμανία και Γαλλία με 2,7% και 2,8% αντίστοιχα. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Φινλανδία με 3,0% και η Πορτογαλία με 3,1% ενώ έπονται η Ιταλία με 3,3% και η Ισπανία με 3,6%.