ft:-Η-bp-είχε-συνομιλίες-για-την-πώληση-περιουσιακών-στοιχείων-της-στη-Βόρεια-Θάλασσα-στην-ithaca-energy-έναντι-2-δισ.-λιρών

Η BP ξεκίνησε νέες συνομιλίες για την πώληση των βρετανικών περιουσιακών της στοιχείων στη Βόρεια Θάλασσα στην Ithaca Energy, σε μια συμφωνία αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων λιρών (2,69 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ οι συνομιλίες απέτυχαν τις τελευταίες εβδομάδες, η BP εξακολουθεί να διερευνά επιλογές και μπορεί να επιδιώξει μια συμφωνία με άλλους ανταγωνιστές, ανέφερε το δημοσίευμα.

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Η Ithaca Energy αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η BP δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το - News ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η BP εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ορισμένων ή όλων των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Θάλασσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ενεργειακός κολοσσός λειτουργεί πέντε βασικούς κόμβους παραγωγής στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαϊκού κοιτάσματος Clair, του μεγαλύτερου στην υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Υπό τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο Μεγκ Ο’Νιλ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Απρίλιο, η BP αναδιοργανώνεται σε δύο κύριες επιχειρηματικές μονάδες – ανάντη και κατάντη.

Η εταιρεία έχει μειώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα προγραμματισμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει δεσμευτεί να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027 και να μειώσει το χρέος και το κόστος.

Με πληροφορίες από Reuters