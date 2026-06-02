jefferies-για-alpha-bank:-Η-άνοδος-της-τιμής-στόχου-στα-5-ευρώ-και-το-στοίχημα-των-προμηθειών

Η Alpha Bank παραμένει για τη Jefferies μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ιστορίες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με τον οίκο να ανεβάζει την τιμή στόχο στα €5,00 από €4,85 και να διατηρεί τη σύσταση αγοράς. Με βάση την τιμή των €3,91 στην οποία αναφέρεται η έκθεση, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 28%, ενώ στο θετικό σενάριο η αποτίμηση μπορεί να φτάσει έως τα €5,80, δηλαδή 48% υψηλότερα.

Η Jefferies αναβαθμίζει κατά 3% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και το 2027, κυρίως λόγω της ισχυρότερης πορείας των προμηθειών και προβλέπει κέρδη ανά μετοχή €0,42 για το 2026, €0,54 για το 2027 και €0,61 για το 2028, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε P/E 9,2 φορές για το 2026, 7,2 φορές για το 2027 και 6,4 φορές για το 2028.

Οι προμήθειες ως βασικός μοχλός

Το σημείο που αλλάζει την εικόνα της Alpha Bank είναι η δυναμική στις προμήθειες. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα από προμήθειες και προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση, από €108 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η Jefferies επισημαίνει ότι η αύξηση φτάνει το 20% χωρίς την επίδραση των εξαγορών και περίπου το 30% μαζί με αυτές.

«Η βασική θετική έκπληξη των αποτελεσμάτων ήταν η ισχύς σε όλες τις γραμμές προμηθειών», αναφέρουν οι αναλυτές, σημειώνοντας ότι η τράπεζα βλέπει ήδη τις πρόσφατες κινήσεις της να ενισχύουν το προφίλ εσόδων της. Οι εξαγορές AstroBank, Alpha Trust, Altius, AXIA και Flexfin δίνουν στην Alpha Bank μεγαλύτερη κλίμακα, νέες δυνατότητες και υψηλότερη συνεισφορά από δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερο κεφάλαιο.

Κατά την Jefferies, οι συμπληρωματικές αυτές κινήσεις μπορούν να προσθέσουν πάνω από 9% στα κέρδη ανά μετοχή, με επίπτωση μικρότερη από 100 μονάδες βάσης στα κεφάλαια. Το 2026 αντιμετωπίζεται ως μεταβατική χρονιά, με το μεγαλύτερο όφελος στα κέρδη να περνά κυρίως από το 2027 και μετά. Η επίπτωση από Alpha Trust και Altius στον δείκτη CET1 υπολογίζεται στις 40 μονάδες βάσης.

Τα έκτακτα κόστη και η ανθεκτικότητα της καθοδήγησης

Παρά τη θετική εικόνα των βασικών τάσεων, το πρώτο τρίμηνο είχε και έκτακτες επιβαρύνσεις. Η εθελούσια έξοδος κόστισε €43 εκατ., υψηλότερα από την αρχική καθοδήγηση των €30 εκατ., λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής εργαζομένων. Ωστόσο, η κίνηση αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση €15 εκατ. Παράλληλα, η γραμμή των συγγενών εταιρειών κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες, λόγω απομείωσης υπεραξίας και πρόσθετων προβλέψεων.

Η Alpha Bank, ωστόσο, επαναβεβαίωσε την καθοδήγηση για αναφερόμενα κέρδη €950 εκατ. το 2026. Για τη Jefferies, αυτό δείχνει ότι η τράπεζα έχει ήδη εντοπίσει αντισταθμιστικούς παράγοντες, με τις προμήθειες να έχουν κινηθεί 11% υψηλότερα από τις προβλέψεις του οίκου στο πρώτο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα €416 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €587 εκατ., αυξημένα κατά 7%. Τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €358 εκατ., με αύξηση 2%, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν τα €225 εκατ. Τα αναφερόμενα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα €182 εκατ., κυρίως λόγω των έκτακτων στοιχείων.

Στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, η Alpha Bank κινήθηκε πιο συγκρατημένα από τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με τη Jefferies, αύξησε το χαρτοφυλάκιο κατά €0,5 δισ. στο πρώτο τρίμηνο, έναντι €2 δισ. έως €3 δισ. για τους ανταγωνιστές της. Η διοίκηση ανέφερε ότι τα περιθώρια έχουν διευρυνθεί ξανά από την αρχή του έτους και ότι υπάρχουν πλέον αρκετές ευκαιρίες αγοράς στα σωστά επίπεδα.

Τα σενάρια αποτίμησης και οι διανομές

Στο βασικό σενάριο της Jefferies, η τιμή στόχος των €5,00 βασίζεται σε παραδοχές για το 2028 που περιλαμβάνουν καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,3%, κόστος πιστωτικού κινδύνου 45 μονάδες βάσης, δείκτη κόστους προς έσοδα 35% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%. Στο ανοδικό σενάριο, η τιμή στόχος φτάνει τα €5,80, με καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,5%, δείκτη κόστους προς έσοδα 33% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%. Στο καθοδικό σενάριο, η αποτίμηση υποχωρεί στα €2,90, με καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,0%, κόστος πιστωτικού κινδύνου 75 μονάδες βάσης και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10%.

Η επενδυτική υπόθεση της Jefferies στηρίζεται επίσης στην παραγωγή κεφαλαίου και στις αποδόσεις προς τους μετόχους. Ο οίκος εκτιμά ότι η Alpha Bank μπορεί να διανείμει ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της χρηματιστηριακής της αξίας, διατηρώντας επιπλέον πλεονάζον κεφάλαιο περίπου 15% της κεφαλαιοποίησης. Αυτό, κατά τη Jefferies, αφήνει περιθώριο είτε για πρόσθετες διανομές είτε για νέες κινήσεις εξαγορών.

Η κεφαλαιακή εικόνα παραμένει ελεγχόμενη, με τον πλήρως φορτωμένο δείκτη CET1 στο 14,7% στο πρώτο τρίμηνο, από 15% στο τέλος του 2025. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ η Jefferies προβλέπει CET1 14,7% για το 2026, 14,9% για το 2027 και 15,3% για το 2028.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο για την αγορά θα είναι η ημέρα επενδυτών της Alpha Bank στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπου η διοίκηση θα κληθεί να δείξει πώς η τράπεζα περνά από τη φάση της ανάκαμψης σε μια πιο ώριμη ιστορία οργανικής κερδοφορίας, προμηθειών, εξαγορών μικρής κεφαλαιακής έντασης και διανομών προς τους μετόχους.