Lamda Development: Στο 4,2% – 4,5% το εύρος απόδοσης για το 7ετές ομόλογο

Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδος, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 16:00.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην αγορά ομολόγων επιστρέφει η Lamda Development, θέτοντας εύρος απόδοσης 4,2% έως 4,5% για το νέο 7ετές ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδος, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 16:00.

Η εταιρεία θα εκδώσει έως 350.000 κοινές, άυλες και ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με ελάχιστο ύψος έκδοσης τα 330 εκατ. ευρώ και 7 ετών. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο η εταιρεία θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από

τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο της EURONEXT ATHENS το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς. Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.