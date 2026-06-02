reuters:-Οι-εξαγωγές-πετρελαίου-της-Ρωσίας-στη-Δύση-έφτασαν-σε-υψηλό-8-μηνών

Η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των δυτικών λιμένων της κατά 15% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου που γνωρίζουν τα στοιχεία, καθώς οι διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ωθούν τη Μόσχα να εξάγει περισσότερο αργό πετρέλαιο.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο σε διυλιστήρια όσο και σε εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου αυτή την άνοιξη, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, ενώ παράλληλα επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή πετρελαίου της. Η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκε τον Απρίλιο, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και ανέφερε το Reuters.

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Οι εξαγωγές του Μαΐου μέσω των δυτικών λιμένων Πριμόρσκ, Ουστ-Λούγκα και Νοβοροσίσκ αυξήθηκαν στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, ανέφεραν οι πηγές.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που εξάγεται από τα δυτικά λιμάνια από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανέστειλαν επίσης την επεξεργασία στα ρωσικά διυλιστήρια.

Οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής ανταποκριθεί με απαγόρευση εξαγωγών καυσίμων αεριωθούμενων και σχέδια για τον περιορισμό των εξαγωγών βενζίνης και ντίζελ.

Αποφυγή περικοπών στη παραγωγή

Οι υψηλότερες εξαγωγές αργού πετρελαίου επιτρέπουν στη Ρωσία να αποφύγει μαζικές περικοπές παραγωγής, ανέφεραν πηγές. Ωστόσο, η δυτική εξαγωγική ικανότητα της Ρωσίας είναι περιορισμένη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την υποδοχή όλου του όγκου πετρελαίου που δεν έχει υποστεί επεξεργασία, πρόσθεσαν.

Σχεδόν όλα τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία αναγκάστηκαν να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμων μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και πηγές.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον Μάιο παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Νοβοροσίσκ, οι οποίες ανέστειλαν για λίγο τις φορτώσεις. Η Ουκρανία συνέχισε επίσης τις επιθέσεις σε αγωγούς και αντλιοστάσια της Transneft τον περασμένο μήνα.