    Safe Bulkers: Στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή η πρεμιέρα στο Euronext Athens

    Στα 5,70 ευρώ ορίστηκε η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των 101.826.580 κοινών μετοχών της Safe Bulkers στο Euronext Athens.

    Σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η τιμή προκύπτει από την τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών στο NYSE την 1η Ιουνίου 2026, μετά τη μετατροπή της από δολάρια σε ευρώ με βάση την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που δημοσιεύτηκε από της ΕΚΤ. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με το σύμβολο «SB» και ISIN MHY7388L1039.

    Πρόκειται για άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας $0,001 εκάστη που έχουν εκδοθεί από την SAFE BULKERS, INC.

