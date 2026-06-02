UniCredit: Ξεπέρασε το όριο του 30% στην Commerzbank – Πιο κοντά το μεγαλύτερο τραπεζικό deal της Ευρώπης παρά τις αντιστάσεις

Ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια εξαγοράς της Commerzbank πέτυχε η UniCredit, καθώς εξασφάλισε δεσμεύσεις μετόχων που αυξάνουν τη συμμετοχή της πάνω από το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής τράπεζας.

Η εξέλιξη ενισχύει σημαντικά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, στη μάχη για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Ευρώπης.

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Σημαντικό βήμα για τον Αντρέα Ορσέλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το -, μέτοχοι της Commerzbank ανταποκρίθηκαν στη δημόσια πρόταση της UniCredit, επιτρέποντας στην ιταλική τράπεζα να αυξήσει το άμεσο ποσοστό της από 26,8% σε επίπεδα υψηλότερα του 30%.

Η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσδίδει μεγαλύτερη επιρροή στον μεγαλύτερο μέτοχο και δυσκολεύει περαιτέρω τις προσπάθειες της διοίκησης της Commerzbank να αποτρέψει την εξαγορά.

Ο Αντρέα Ορσέλ επιδιώκει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια την απόκτηση της γερμανικής τράπεζας, φιλοδοξώντας να μετατρέψει την UniCredit σε κυρίαρχη δύναμη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

FILE PHOTO: Unicredit REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

Πρόταση 38,6 δισ. ευρώ

Η προσφορά της UniCredit αποτιμά την Commerzbank στα 38,6 δισ. ευρώ και προβλέπει ανταλλαγή μετοχών, με τους μετόχους της γερμανικής τράπεζας να λαμβάνουν 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μία μετοχή της Commerzbank.

Με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος, η πρόταση αποτιμά τη γερμανική τράπεζα σε περίπου 35,75 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία.

Παρά το γεγονός αυτό, η ανταπόκριση μερίδας των μετόχων δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη συμφωνία και ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Σφοδρές αντιδράσεις από Βερολίνο και διοίκηση

Η διοίκηση της Commerzbank εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Μπετίνα Όρλοπ, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Commerzbank μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία ως ανεξάρτητος οργανισμός. Στο πλαίσιο της άμυνας απέναντι στην UniCredit, η διοίκηση έχει ήδη αναβαθμίσει τις προβλέψεις κερδοφορίας και έχει ανακοινώσει νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και περικοπών θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η γερμανική κυβέρνηση, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 12% στην Commerzbank, εξακολουθεί να αντιτίθεται σθεναρά στην εξαγορά, θεωρώντας την τράπεζα στρατηγικής σημασίας για το γερμανικό τραπεζικό σύστημα.

Το επόμενο βήμα

Η δημόσια πρόταση της UniCredit παραμένει ανοικτή έως τις 16 Ιουνίου.

Πέραν του ποσοστού που ελέγχει άμεσα, η ιταλική τράπεζα διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με επιπλέον 3,22% της Commerzbank, καθώς και παράγωγα που αντιστοιχούν σε ακόμη 10,7% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εφόσον η UniCredit ολοκληρώσει επιτυχώς την προσπάθειά της, η συμφωνία θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές εξαγορές στην Ευρώπη των τελευταίων ετών και ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέο κύκλο συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.