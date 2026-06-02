unicredit:-Ξεπερνά-το-όριο-του-30%-στην-commerzbank

Δεσμεύσεις που θα αυξήσουν το μερίδιό της στην Commerzbank AG πολύ πάνω από το 30%, φέρεται να έχει εξασφαλίσει η UniCredit SpA, όπως αναφέρει το -.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Δεσμεύσεις που θα αυξήσουν το μερίδιό της στην Commerzbank AG πολύ πάνω από το 30%, φέρεται να έχει εξασφαλίσει η UniCredit SpA, όπως αναφέρει το - επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, δίνοντας νέα ώθηση στην πρόταση ύψους 38,6 δισ. ευρώ που έχει καταθέσει για την εξαγορά του γερμανού ανταγωνιστή της και η οποία είχε και επίσημα απορριφθεί.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, οι μέτοχοι της Commerzbank έχουν προσφέρει αρκετές μετοχές στο πλαίσιο της προσφοράς της UniCredit, ώστε να αυξηθεί το άμεσο μερίδιο της τράπεζας αυξηθεί από 26,8% σε πάνω από 30%.

Η υπέρβαση του ορίου του 30% σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια να κλείσει την εξαγορά της Commerzbank. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει την επιρροή του Ορσέλ και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια της Commerzbank να αποκρούσει την πρόταση, παρά την σθεναρή αντίθεση που έχει εκφράσει και η γερμανική κυβέρνηση.

Το ενδιαφέρον από την πλευρά των μετόχων της Commerzbank δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών για την πρόταση εξαγοράς, παρά το γεγονός ότι η αποτίμηση της παραμένει κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της Commerzbank. Η προσφορά, η οποία είναι ανοιχτή στους επενδυτές από τις αρχές Μαΐου, λήγει στις 16 Ιουνίου.

Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία στην Commerzbank, αποτιμώντας τη γερμανική τράπεζα σε περίπου 35,75 ευρώ ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της UniCredit τη Δευτέρα, περίπου 3% κάτω από το κλείσιμο της Commerzbank. Αυτό ισοδυναμεί σε αξία περίπου 38,6 δισ. ευρώ για το σύνολο της τράπεζας.

Ο Ορσέλ «κυνηγά» την Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την ιταλική τράπεζα σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Έχει δημιουργήσει ένα μερίδιο λίγο κάτω από 30% και τον Μάρτιο κατέθεσε μία προσφορά που χαρακτηρίστηκε χαμηλή, η οποία είχε στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή της UniCredit λίγο πάνω από το κρίσιμο επίπεδο και να σπάσει το αδιέξοδο που είχε διαμορφωθεί εδώ και μήνες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, είχε απορρίψει την πρόταση της UniCredit ως πολύ χαμηλή, τονίζοντας ότι η τράπεζα είναι σε καλύτερη θέση ως ανεξάρτητος οργανισμός. Στην προσπάθειά της να αποκρούσει την επιθετική προσπάθεια εξαγοράς της UniCredit, η γερμανική τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις για τα ετήσια κέρδη ενώ παρουσίασε σχέδιο για περισσότερες περικοπές θέσεων.