Victoria’s Secret: Αύξηση πωλήσεων και αναβάθμιση guidance – Άλμα 40% για την μετοχή

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ μπορεί να πιέζονται από τις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα, ωστόσο συνεχίζουν να ψωνίζουν από τη Victoria’s Secret, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Η εταιρεία εσωρούχων προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση του guidance για το σύνολο του έτους, αφότου ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη στο α’ τρίμηνο. Η εταιρεία απέδωσε τα ισχυρά αποτελέσματα στη μείωση του κόστους των δασμών και στην αύξηση των πελατών που είναι διατεθειμένοι να αγοράζουν τα προϊόντα της στην αρχική τους τιμή. Η μετοχή της ενισχύεται 41% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

«Υπήρξε μία πολύ σταθερή, διψήφια άνοδος στις πωλήσεις σε όλα τα κανάλια στη Victoria’s Secret, στην Pink, στα προϊόντα ομορφιάς, στα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα και στις διεθνείς αγορές, όλα πολύ θετικά», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Χίλαρι Σούπερ.

«Τα σουτιέν Supercharging αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες μας, με διψήφια αύξηση συγκρίσιμων πωλήσεων σε αυτόν τον τομέα, και πιστεύω ότι η αφοσίωση πελατών που δημιουργούν τα σουτιέν και ο ρόλος τους ως βασικών πυλώνων της επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντικοί», πρόσθεσε.

Η εταιρεία αναμένει πλέον τις πωλήσεις για το σύνολο του έτους να κυμανθούν μεταξύ 7,03 δισ. και 7,13 δισ. δολάρια από το προηγούμενο εύρος μεταξύ 6,85 δισ. και 6,95 δισ. δολαρίων και πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις για 6,99 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

Τα αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο της Victoria’s Secret

Η Victoria’s Secret ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 60 σεντς έναντι 30 που αναμενόταν από τη Wall Street σύμφωνα με έρευνα της LSEG. Τα έσοδα ανήλθαν στα 1,56 δισ. δολάρια υψηλότερα από την πρόβλεψη για 1,52 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου ήταν 47,7 εκατ. δολάρια ή 56 σεντς ανά μετοχή, έναντι ζημιών 1,66 εκατ. δολαρίων ή 2 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των εφάπαξ εξόδων αναδιάρθρωσης, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 60 σεντς.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% στα 1,56 δισ. δολάρια από 1,35 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσαν άνοδο 13% ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της StreetAccount για αύξηση 11,4%.