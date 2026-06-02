WSJ: 436 δολάρια το λεπτό – Οι μεγάλες μπίζνες του αυτισμού, οι λογαριασμοί-σοκ και οι οικογένειες σε απόγνωση

Όταν η Καρολίνα Λόπεζ αναζητούσε θεραπεία για τον τρίχρονο αυτιστικό γιο της, πίστευε ότι είχε βρει τη λύση. Μια εταιρεία υποσχόταν άμεση έναρξη θεραπείας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν λογαριασμό που ξεπερνούσε τα 911.000 δολάρια. Η υπόθεσή της, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, φωτίζει μια σκοτεινή πλευρά της ταχύτατα αναπτυσσόμενης βιομηχανίας θεραπειών του αυτισμού στις ΗΠΑ, όπου οι καταγγελίες για υπερτιμολογήσεις, εικονικές υπηρεσίες και αμφιλεγόμενες πρακτικές πληθαίνουν.

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Η αγορά που εκτοξεύθηκε μαζί με τις διαγνώσεις

Η αντιμετώπιση του αυτισμού, και ιδιαίτερα η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (ABA), αποτελούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια μια σχετικά μικρή εξειδίκευση στον χώρο της παιδιατρικής φροντίδας.

Η αύξηση των διαγνώσεων, η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης και η είσοδος νέων παρόχων μετέτρεψαν όμως τον κλάδο στις ΗΠΑ σε μια αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, οι δαπάνες για θεραπείες αυτισμού συγκαταλέγονται πλέον στις ταχύτερα αυξανόμενες κατηγορίες υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περίπου 40 μεγάλους εργοδότες που καλύπτουν 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, οι ετήσιες δαπάνες για θεραπείες αυτισμού διπλασιάστηκαν από το 2021 έως το 2025, φτάνοντας τα 108 εκατ. δολάρια.

Οι ασφαλιστικές βλέπουν έκρηξη ύποπτων χρεώσεων

Η αλματώδης ανάπτυξη της αγοράς συνοδεύεται από αυξανόμενες καταγγελίες για καταχρηστικές πρακτικές.

Η ασφαλιστική Aetna αναφέρει ότι οι υποθέσεις στις οποίες εντοπίστηκαν ενδείξεις απάτης ή καταχρηστικής τιμολόγησης από παρόχους θεραπείας αυτισμού αυξήθηκαν κατά 300% μεταξύ 2024 και 2025 και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω φέτος.

Μεταξύ των προβλημάτων που εντοπίζονται είναι ελλιπής τεκμηρίωση, διπλοχρεώσεις για τις ίδιες ώρες θεραπείας, ακόμη και δηλώσεις παροχής υπηρεσιών σε διευθύνσεις που δεν υπάρχουν.

Ορισμένοι πάροχοι χρεώνουν ποσά που προκαλούν σοκ ακόμη και σε έμπειρους ελεγκτές ασφαλιστικών εταιρειών. Σε λογαριασμούς που εξέτασε η Journal, η χρέωση για ένα μόνο παιδί ξεπέρασε τις 30.000 δολάρια ημερησίως.

Θεραπεία 70 λεπτών, χρέωση 30.500 δολαρίων

Η περίπτωση του μικρού Εζέκιελ Λόπεζ είναι χαρακτηριστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal, στις 18 Αυγούστου τεχνικός συμπεριφοράς εργάστηκε με το παιδί για συνολικά 70 λεπτά, χρησιμοποιώντας παζλ και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Για εκείνη την ημέρα, η εταιρεία υπέβαλε απαίτηση 15.200 δολαρίων για τον τεχνικό και ακόμη 15.300 δολαρίων για τον επόπτη του. Συνολικά, η χρέωση έφτασε τα 30.500 δολάρια, δηλαδή περίπου 436 δολάρια ανά λεπτό θεραπείας.

Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε τελικά περίπου 15.000 δολάρια για να κλείσει τη συγκεκριμένη απαίτηση.

Η μητέρα του παιδιού υποστηρίζει επίσης ότι υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες χρεώθηκαν υπηρεσίες χωρίς να εμφανιστεί κανείς για θεραπεία.

Από τις ασφαλιστικές στις οικογένειες

Το πρόβλημα δεν σταματά στις ασφαλιστικές εταιρείες. Όταν οι ασφαλιστές αρνούνται να πληρώσουν χρεώσεις που θεωρούν υπερβολικές ή αδικαιολόγητες, ορισμένοι πάροχοι στρέφονται απευθείας στις οικογένειες.

Στην περίπτωση της Λόπεζ, όταν η ασφαλιστική σταμάτησε να αποζημιώνει τις υπηρεσίες, η εταιρεία της απέστειλε λογαριασμό ύψους 911.400 δολαρίων, ο οποίος λίγο αργότερα αυξήθηκε στα 916.000 δολάρια.

Η ίδια δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς πως επρόκειτο για πάροχο εκτός δικτύου ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ περιγράφει την εμπειρία ως βαθιά τραυματική.

«Ξέρουν ότι υπάρχουν γονείς σαν εμένα που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και βρίσκονται σε απόγνωση. Προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για το παιδί σου και κάποιοι το εκμεταλλεύονται», δήλωσε στη Wall Street Journal.

Ελάχιστη εποπτεία, τεράστια κέρδη

Το επιχειρηματικό μοντέλο ευνοείται και από το σχετικά χαλαρό αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η ίδρυση μιας επιχείρησης θεραπείας αυτισμού απαιτεί σημαντικά λιγότερους ελέγχους από εκείνους που προβλέπονται για έναν παιδικό σταθμό.

Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των θεραπειών παρέχεται από τεχνικούς συμπεριφοράς που σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν μόνο απολυτήριο λυκείου και αμείβονται με περίπου 20 δολάρια την ώρα.

Παρά ταύτα, οι χρεώσεις προς ασφαλιστικές και εργοδότες μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων τεχνικών συμπεριφοράς στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 457% από το 2019 έως το 2025, φτάνοντας τους 535.000.

Οι αρχές αρχίζουν να αντιδρούν

Η εκρηκτική αύξηση των δαπανών και οι καταγγελίες για καταχρήσεις έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Η πολιτεία της Ιντιάνα σχεδιάζει να «παγώσει» προσωρινά τις νέες εγγραφές παρόχων θεραπείας αυτισμού στο πρόγραμμα Medicaid, ενώ ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν τους ελέγχους τους.

Παράλληλα, μεγάλες επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια καταγγέλλοντας υπερτιμολογήσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών με αυτισμό στις αναγκαίες θεραπείες. Είναι και πώς θα αποτραπεί η μετατροπή μιας κρίσιμης υπηρεσίας υγείας σε πεδίο ακραίας κερδοσκοπίας εις βάρος οικογενειών που συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή.