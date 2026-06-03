Έφη Αχτσιόγλου: Με τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε να μιλήσουμε από το 2023 – Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο

«Αυτοτελή» χαρακτήρισε σήμερα η Έφη Αχτσιόγλου την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και απέφυγε να συνδέσει την απόφασή της με την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

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«Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής. Σχετίζεται με την προηγούμενη διαδρομή μου και με τη διάθεσή μου να συμβάλω σε έναν χώρο που δεν υπάρχει πλέον στη Βουλή» ανέφερε συγκεκριμένα μιλώντας στο Mega.

Χθες η Έφη Αχτσιόγλου μαζί με 6 ακόμα βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Στη συνέχεια η ίδια δήλωσε ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα.

Αποκάλυψε ότι έχει να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, προσθέτοντας ωστόσο στη συνέχεια: «Θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες, το κόμμα του Τσίπρα κίνησε τα πράγματα, συζητήσαμε στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς πάρα πολύ καιρό και πήραμε την απόφαση να φύγουμε, μάλλον καθυστερήσαμε».

Αναφερόμενη στην αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε: «H αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για συγκεκριμένο λόγο». «Από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε ένα πλαίσιο να με εκφράσει στη Βουλή, θεώρησα ότι έπρεπε να φύγω», σημείωσε.

Όπως είπε, «μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος απέναντι» στην κυβέρνηση. Για τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι «δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε για να συσπειρώσει δυνάμεις». Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, «φάνηκαν οι διαφορές και δεν καταφέραμε να πείσουμε και τον κόσμο». Επανέλαβε ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική.

Για το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα αφού είπε ότι ο Τσίπρας έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, σημείωσε ότι θα διαβάσει τις προγραμματικές θέσεις και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει αν της ταιριάζει. «Είναι σε μια θετική κατεύθυνση», πρόθεσε.

«Εμείς συνολικά είμαστε θετικοί να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κοινή αντίληψη», πρόσθεσε. Ανέφερε ότι και οι επτά βουλευτές έχουν κοινή πολιτική αντίληψη και ότι όλοι μαζί θα δουλέψουν για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη.

Τόνισε ότι είναι εύλογο στην παρούσα φάση να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, σημείωσε ωστόσο ότι είναι πιο μπροστά από την τωρινή κατάσταση.

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «επέλεξε μια αυτόνομη πορεία και δεν του βγαίνει σε καλό».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι «είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο μέρος στο εσωτερικό του θα ήθελε να συμπορευτεί με τον Τσίπρα, αλλά θέλει να διατηρήσει και το κόμμα».

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, υποστήριξε ότι «τοποθετείται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος» και εξέφρασε την άποψη ότι «δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλει, αν υπάρξει αλλαγή».

- sofokleous10.gr

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