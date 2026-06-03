Έφυγε-νωρίτερα-ο-ενοικιαστής;-Τι-δικαιούται-ο-ιδιοκτήτης,-πότε-μπορεί-να-ζητήσει-αποζημίωση

Η πρόωρη αποχώρηση ενός ενοικιαστή από κατοικία είναι ένα από τα συχνότερα ζητήματα που προκύπτουν στις μισθώσεις ακινήτων. Τι συμβαίνει όμως όταν ο μισθωτής εγκαταλείπει το ακίνητο πριν από τη λήξη της συμφωνίας;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) διευκρινίζει το ισχύον πλαίσιο, τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη.

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Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 1703/1987 και Ν. 2235/1994), η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης κατοικίας είναι τρία έτη, ακόμη και αν στο μισθωτήριο συμβόλαιο προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η σύντμηση της τριετίας είναι δυνατή μόνο με νεότερη συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία πρέπει να γίνει τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης και να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Πότε οφείλεται αποζημίωση

Εάν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ενδέχεται να υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης προς τον ιδιοκτήτη.

Σοβαροί λόγοι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η μη παράδοση του ακινήτου στον συμφωνημένο χρόνο, η ύπαρξη πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων ή η έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του μισθίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι υπέστη ζημία από την πρόωρη λύση της σύμβασης, όπως για παράδειγμα εάν το ακίνητο παρέμεινε κενό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αποζημίωση μπορεί να αντιστοιχεί στα μισθώματα που χάθηκαν.

Τι ισχύει για τις ρήτρες στο μισθωτήριο

Σε αρκετές περιπτώσεις τα μισθωτήρια περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα αποζημίωσης για πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή, η οποία μπορεί να προβλέπει την καταβολή ενός ή περισσότερων μισθωμάτων.

Η ρήτρα αυτή εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει επίσης ότι δεν προβλέπεται καταγγελία της μίσθωσης για λόγους ιδιοκατοίκησης από την πλευρά του εκμισθωτή.

Τι γίνεται με την εγγύηση

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ζήτημα της εγγύησης.

Ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την εγγύηση μόνο για ανεξόφλητες οφειλές ή για φθορές που έχουν προκληθεί στο ακίνητο. Δεν μπορεί να τη διατηρήσει ως «ποινή» αποκλειστικά και μόνο επειδή ο ενοικιαστής αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίτερα.

Οι συστάσεις της ΕΕΚΕ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τους ενοικιαστές να μελετούν προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και να ενημερώνουν εγκαίρως τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από το ακίνητο.

Παράλληλα, συστήνει να αναγράφεται πάντοτε στο μισθωτήριο το πραγματικό ύψος του μισθώματος.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες καλούνται να συντάσσουν σωστά τα μισθωτήρια, κατά προτίμηση με τη συνδρομή νομικού, και να παρακολουθούν την τακτική εξόφληση των υποχρεώσεων που συνδέονται με το ακίνητο, όπως κοινόχρηστα, λογαριασμούς ενέργειας και ύδρευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή αναφορών και καταγγελιών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.