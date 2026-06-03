Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τουρισμός και Παγκόσμιο Κύπελλο θα κρίνουν το 2026 – Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο της Πάτρας

Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση της εταιρείας για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαΐα.

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«Καύσιμο» από τον κλάδο του τουρισμού αλλά από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, με επίκεντρο το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναζητά η εγχώρια αγορά μπύρας, ώστε να πάρει «τα πάνω» της μετά τις «χαμηλές πτήσεις» στο ξεκίνημα του 2026. Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η αγορά κινήθηκε πτωτικά με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με την κατανάλωση να βιώνει συνθήκες πίεσης κι ενώ ο καιρός δεν έδειξε να τονώνει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννη Γεωργακέλλο, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση της εταιρείας για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαΐα, η πορεία του τουρισμού και η κατανάλωση στο κανάλι HoReCa θα κρίνουν την πορεία της αγοράς για το σύνολο του έτους.

Όπως τόνισε, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς οι αφίξεις δεν μεταφράζονται πάντα σε αντίστοιχη κατανάλωση, ενώ την ίδια ώρα, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει περιορισμένη, κάτι που γίνεται ορατό τόσο στο κανάλι της λιανικής, όσο και στη HORECA.

Μεγάλο «στοίχημα» το ΤΣΙΚΙ

Μπροστά σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εξακολουθεί να ποντάρει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, με το μεγάλο στοίχημα να εντοπίζεται εκτός της αγοράς μπύρας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το λανσάρισμα του νέου μη αλκοολούχου προϊόντος ΤΣΙΚΙ στην κατηγορία των mixers, το οποίο μέσα σε λίγους μήνες παρουσίας στην αγορά έχει κατακτήσει την τέταρτη θέση στην κατηγορία του.

Ταυτόχρονα, θετική παραμένει η πορεία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό 4%-5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς και τη στροφή μέρους των καταναλωτών σε εναλλακτικές επιλογές χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.

Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο της Πάτρας

Αιχμή, δε, του δόρατος για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί και ο μετασχηματισμός της μεγαλύτερης παραγωγικής της μονάδας στην Ελλάδα και δη στην Πάτρα.

Ήδη τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο ένα νέο ηλιοθερμικό πάρκο που αναμένεται να καλύπτει το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια.

Οι επενδύσεις των 60 εκατ. ευρώ αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση των αποθηκευτικών υποδομών και την υιοθέτηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του εργοστασίου Θανάσης Γιούλης, η μονάδα αποτελεί το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της χώρας, καταλαμβάνοντας έκταση 252 στρεμμάτων και διαθέτοντας παραγωγική δυναμικότητα 3 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως. Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 600 εκατ. φιάλες των 500 ml ή σχεδόν 1 δισ. κουτάκια μπίρας ετησίως, ενώ στις εγκαταστάσεις παράγονται 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικοί προϊόντων.

Το εργοστάσιο διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις βυνοποίησης και ζυθοποίησης, δύο γραμμές ζυθοβρασίας, δύο γραμμές φιλτραρίσματος και 90 δεξαμενές ζύμωσης, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα εργοστάσια του ομίλου Heineken στην Ευρώπη που διαθέτουν δική τους μονάδα βυνοποίησης. Η συγκεκριμένη υποδομή τροφοδοτεί και το πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της εταιρείας, το οποίο υλοποιείται εδώ και 16 χρόνια με περισσότερους από 2.000 Έλληνες παραγωγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδύσεις βιωσιμότητας. Ήδη λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW που καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών της μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ηλιοθερμικό πάρκο ισχύος 5,75 MW, το πρώτο βιομηχανικής κλίμακας στην Ελλάδα. Με την έναρξη λειτουργίας του, η εταιρεία εκτιμά ότι θα καλύπτει έως και το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια, συμβάλλοντας περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.

«Το εργοστάσιο της Πάτρας αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες παραγωγικές μονάδες του δικτύου της Heineken στην Ευρώπη, με συνεχείς επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez.