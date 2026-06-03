Ασία:-Σε-ιστορικό-υψηλό-ο-ιαπωνικός-nikkei-παρά-την-αβεβαιότητα-στη-Μέση-Ανατολή

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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν σε γενικές γραμμές ανοδικά την Τετάρτη (3/6), με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές φάνηκε να παραβλέπουν την αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 επέκτεινε τα αρχικά του κέρδη και ενισχύθηκε τελικά κατά 2,63% στις 68,492.00 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 2,14%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,52%. Στον αντίποδα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,74% στις 25,587.00 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,87% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 8,800.00 μονάδες, παρότι η χώρα ανακοίνωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ποσοστό χαμηλότερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 2,6%.

Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη επηρεάστηκε μεταξύ άλλων αρνητικά από την ασθενέστερη κατανάλωση των νοικοκυριών, τη μειωμένη κρατική δαπάνη, καθώς και από τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων στη μεταλλευτική βιομηχανία.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε απώλειες 1,12% στις 23,220.85 μονάδες.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.