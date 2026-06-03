ΓΕΚ Τέρνα: Όταν οι παραχωρήσεις παίρνουν το πάνω χέρι

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ίσως να είναι ένα από τα σημαντικότερα τρίμηνα που έχει παρουσιάσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την τελευταία δεκαετία. Όχι μόνο λόγω της σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας, αλλά κυρίως επειδή αποκαλύπτει με αριθμούς την αλλαγή του οικονομικού DNA του ομίλου. Πίσω από τις γραμμές των αποτελεσμάτων διακρίνεται πλέον ένας όμιλος που μετατοπίζει το κέντρο βάρους της κερδοφορίας του από την εκτέλεση έργων στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευση υποδομών με πολυετείς συμβάσεις και υψηλή προβλεψιμότητα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 992,6 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όμως η πραγματική πρόοδος καταγράφεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 22,4% στα 165,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων ενισχύθηκαν κατά 33,2% στα 34,6 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή να φτάνουν τα 0,34 ευρώ.

Η ισχυρότερη μεταβολή αφορά τη σύνθεση της κερδοφορίας. Οι παραχωρήσεις παρήγαγαν 108,6 εκατ. ευρώ EBITDA, αυξημένο κατά 45%, και πλέον αντιστοιχούν στο 65,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Πέρυσι το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 74,9 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο προστέθηκαν σχεδόν 34 εκατ. ευρώ EBITDA μόνο από αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές, θεσμικούς και μη, καθώς οι παραχωρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων, υψηλότερη προβλεψιμότητα και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με έναν κλασικό κύκλο κατασκευαστικών έργων.

Ένας από τους σημαντικούς καταλύτες πίσω από αυτή τη μετατόπιση είναι η Εγνατία Οδός. Το πρώτο τρίμηνο αποτέλεσε την πρώτη περίοδο ενοποίησης του έργου στα αποτελέσματα του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεισφορά καταγράφεται σε ένα τρίμηνο που παραδοσιακά εμφανίζει τη χαμηλότερη κυκλοφοριακή δραστηριότητα του έτους, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου. Παρ’ όλα αυτά, η Εγνατία εισέφερε ήδη 35,6 εκατ. ευρώ έσοδα, με αύξηση κυκλοφορίας 4,5%.

Την ίδια στιγμή η Αττική Οδός συνεχίζει να λειτουργεί ως μία από τις πλέον αποδοτικές υποδομές της χώρας. Οι διελεύσεις αυξήθηκαν στα 24,8 εκατ., τα έσοδα διοδίων έφθασαν τα 55 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA εκτινάχθηκε στο 80,1%, ποσοστό που σπάνια συναντά κανείς σε ευρωπαϊκά έργα υποδομών αυτού του μεγέθους.

Η πραγματική διάσταση του χαρτοφυλακίου αρχίζει να γίνεται αντιληπτή όταν κάποιος εξετάσει τη διάρκεια των συμβάσεων. Στο χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκονται σήμερα παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ που εκτείνονται χρονικά έως το 2064, καθώς το λιμάνι της Καβάλας λήγει το 2064, η Εγνατία το 2060, ο ΒΟΑΚ (Χανιά–Ηράκλειο) το 2059, το Καστέλι το 2055, το IRC στο Ελληνικό το 2053 κ.ο.κ . Η Εγνατία, η Αττική Οδός, το Καστέλι, ο ΒΟΑΚ, οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, οι υποδομές ύδατος και το λιμάνι της Καβάλας συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο υποδομών με πολυετή διάρκεια συμβάσεων και σημαντική δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός βραχίονας συνεχίζει να λειτουργεί με υψηλή αποδοτικότητα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 373,9 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 9,7% στα 51,5 εκατ. ευρώ. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι τα περιθώρια διατηρούνται σταθερά παρά τη σημαντική διεύρυνση του όγκου εργασιών. Αυτό υποδηλώνει πειθαρχημένη επιλογή έργων και αποτελεσματική διαχείριση κόστους.

Το ανεκτέλεστο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του ομίλου. Το υπογεγραμμένο χαρτοφυλάκιο έργων διαμορφώνεται στα 7,2 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τα έργα προς υπογραφή φθάνει στα 8,8 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το 51% αφορά επενδύσεις του ίδιου του ομίλου, ενώ περίπου το 25% αφορά ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων. Η σύνθεση αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα, χαμηλότερο εκτελεστικό ρίσκο και καλύτερες αποδόσεις κεφαλαίων.

Στον ενεργειακό τομέα, η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας συμπίεσε τα λειτουργικά μεγέθη. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από όσο υποδηλώνει το EBITDA. Η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή προσέφερε σημαντική συνεισφορά μέσω των συμμετοχών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Έτσι, παρά την πτώση του λειτουργικού αποτελέσματος, τα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη του τομέα ενισχύθηκαν.

Ένα ακόμη σημείο με στρατηγική σημασία είναι η τοποθέτηση στην ΕΥΔΑΠ. Η απόκτηση του 12,8% της εταιρείας κόστισε περίπου 134 εκατ. ευρώ και απορρόφησε μεγάλο μέρος των επενδύσεων του τριμήνου. Η κίνηση αυτή προσθέτει έκθεση σε έναν κλάδο με χαρακτηριστικά μακροχρόνιας υποδομής, συμβατά με τη συνολική φιλοσοφία ανάπτυξης του ομίλου.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s και την S&P. Πρόκειται για εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα το κόστος χρηματοδότησης, τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές και την ελκυστικότητα της μετοχής σε μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Παρά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική θέση παραμένει ισχυρή. Τα διαθέσιμα φθάνουν τα 1,57 δισ. ευρώ, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός εξαιρουμένων των project finance διαμορφώνεται στα 402 εκατ. ευρώ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι περίπου το 91% του συνολικού δανεισμού αφορά χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης του οικονομικού της αποτυπώματος. Η κατασκευή τροφοδοτεί το ανεκτέλεστο, οι παραχωρήσεις ενισχύουν την παραγωγή ταμειακών ροών, τα νέα έργα εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία και η επενδυτική βαθμίδα προσθέτει έναν ακόμη μοχλό χρηματοοικονομικής ενίσχυσης.

Παράλληλα από διαγραμματικής πλευράς η μετοχή στο Fibo 55 ημερών chart έχει αρχίσει και αναπτύσει μεγάλη γωνία ανόδου δίνοντας ενδείξεις για πιθανό ανοδικό πέρασμα μέσα στη ζώνη των 45 με 48 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

June 3, 2026