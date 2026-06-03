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    ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Στα-58-ευρώ-η-τιμή-στόχος-από-την-santander
    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος από την Santander

    ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος από την Santander

    By Επιχειρήσεις No Comments2 Mins Read

    Σε νέα αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 58 ευρώ από 53 ευρώ προηγουμένως (15 Απριλίου) προχώρησε η Santander.

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    Σε νέα αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 58 ευρώ από 53 ευρώ προηγουμένως (15 Απριλίου) προχώρησε η Santander. Ο διεθνής οίκος διατηρεί σύσταση “Outperform”, διαβλέποντας περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Ιουνίου.

    Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών. Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και ενδεχόμενης χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί αμυντική επιλογή, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

    – Μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις: Αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (EV) της εταιρείας.

    – Ισχυρός κατασκευαστικός τομέας: Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφωνόταν στις 31 Μαρτίου 2026 στα 8,8 δισ. ευρώ.

    – Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση: Το καθαρό χρέος με αναγωγή στη μητρική (recourse debt) παραμένει χαμηλό και μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.

    – Στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός εξαιρετικά μεγάλου χαρτοφυλακίου νέων greenfield παραχωρήσεων.

    Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το ‘α τρίμηνο της χρονιάς ισχυροποίησε τις επιδόσεις του. Εμφάνισε έσοδα 992,6 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 165,9 εκατ. ευρώ (+22,4%) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ (+33,2%).

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