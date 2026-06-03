Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Δεύτερο κόμμα με 14 μονάδες διαφορά από την πρώτη ΝΔ η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, σκιαγραφεί η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε από τη Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

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Η έρευνα της Pulse διενεργήθηκε το διάστημα 27 με 31 Μαΐου, σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι μεγάλες αλλαγές φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα σε όλο φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης -και όχι μόνο στην κεντροαριστερά-, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να διατηρεί τα ποσοστά που παρουσίαζε και πριν την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων (29,5% στην εκτίμηση ψήφου), χωρίς ωστόσο, με τη «φωτογραφία» της στιγμής πάντα, να προσεγγίζει ποσοστά αυτοδυναμίας, όπως είναι ο στόχος που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ένα κεντρικό στοιχείο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού, είναι το πλασάρισμα στη 2η θέση του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με διαφορά, ωστόσο από τη Νέα Δημοκρατία, 14 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου.

Ένα δεύτερο κεντρικό σημείο στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, είναι η «μάχη» ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», για την 3η θέση.

Ένα τρίτο στοιχείο, είναι οι σημαντικές απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse και την αποτύπωση της συγκεκριμένης στιγμής, στη Βουλή μπαίνουν οκτώ ή εννέα κόμματα, με το ΜέΡΑ25 να βρίσκεται στο όριο του 3% και τη Φωνή Λογικής στο 3,5%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μία σημαντική παράμετρος, η οποία λειτουργεί και ως ένδειξη για τις προθέσεις των ψηφοφόρων, είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μακράν ως καταλληλότερος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με μεγάλη διαφορά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Τα κριτήρια επιλογής των ψηφοφόρων

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να καταθέσουν τα κριτήρια επιλογής τους. Όπως φαίνεται, περισσότεροι από τους μισούς θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, ήτοι με την προοπτική που τους δίνει το πρόγραμμα και ο ρεαλισμός των προτάσεων.

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει το κριτήριο του συνόλου των ψηφοφόρων, αλλά και ειδικότερα των ψηφοφόρων κάθε κόμματος, τουλάχιστον όσων διεκδικούν την εξουσία.

Ποιοι και πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά – Το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων

Μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η πιθανή ανακοίνωση κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να είναι το κομμάτι που λείπει από το παζλ του υπό διαμόρφωση πολιτικού σκηνικού.

Με δεδομένο ότι οι πιθανοί ψηφοφόροι του Αντώνη Σαμαρά εικάζεται ότι θα προέλθουν από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείται εξαιρετικά ενδιαφέρον να μετρηθούν οι όποιες απώλειες στο κυβερνών κόμμα και το κατά πόσο θα επηρεάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται με λεπτομέρειες το προφίλ των πιθανών ψηφοφόρων τόσο του κόμματος Σαμαρά, όσο και των δύο νέων κομμάτων, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Ποιες διαφορές διακρίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει επίσης την άποψη των πολιτών για τον… νέο Αλέξη Τσίορα και για το ποίες είναι οι διαφορές που εκτιμάται ότι παρουσιάζει σε σχέση με το παρελθόν.

Πόσοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας – Τι λένε οι ψηφοφόροι κάθε κόμματος ξεχωριστά

Πολύς λόγος έχει γίνει και για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας την επομένη των εκλογών, καθώς το πολιτικό σκηνικό -τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων- εμφανίζεται σε ικανό βαθμό κατακερματισμένο.

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει τις ροπές και της συγκεκριμένης παραμέτρου, η οποία, εν πολλοίς, κα6ορίζει την όλη διαδικασία.

Περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά

Η δημοσκόπηση της Pulse καταγράφει και την ανησυχία των Ελλήνων πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Άγκυρας να περάσει ως νόμο στο τουρκικό κοινοβούλιο τη «Γαλάζια Πατρίδα».

- sofokleous10.gr

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