Διόρθωση μετά το ράλι – Το ΧΑ αναβάλλει το ραντεβού με τις 2.400 μονάδες

Profit taking μετά το διήμερο ανοδικό σερί – Πιέσεις στις τράπεζες με την ΑΛΦΑ στο -2,02%, αντιστάθηκε η Allwyn (+2,40%) ενόψει αποτελεσμάτων

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Πτωτικά έκλεισε την Τετάρτη (3/6) το Χρηματιστήριο Αθηνών, βάζοντας τέλος σε ένα διήμερο κερδών, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος του πετρελαίου περιόρισαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,92% και έκλεισε στις 2.352,75 μονάδες (-21,73 μον.), αντικατοπτρίζοντας τη γενικευμένη στάση αναμονής σε Ευρώπη και εγχώρια αγορά.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 184,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 173,65 εκατ. ευρώ (περίπου το 94%) αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, στοιχείο που υπογραμμίζει τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στα blue chips. Σε όρους εύρους, ο δείκτης κινήθηκε σε ζώνη περίπου 21 μονάδων: το ενδοσυνεδριακό υψηλό σημειώθηκε νωρίς, κοντά στις 2.374 μονάδες (στην προσπάθεια να διατηρηθεί πάνω από το χθεσινό κλείσιμο των 2.374,48), ενώ το χαμηλό καταγράφηκε στο κλείσιμο, στις 2.352,75 μονάδες.

Η εικόνα των δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μετ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.352,75 -21,73 -0,92% FTSE Large Cap (FTSE 25) 5.967,94 -60,64 -1,01% Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.689,37 -35,28 -1,29% FTSE Financials (FTSE_FS) 12.574,26 -164,74 -1,29%

Τα βασικά movers του ταμπλό

Μετοχή Τιμή Μετ. € Μετ. % Όγκος ALWN (Allwyn) 13,25 +0,31 +2,40% 412 χιλ. BOCHGR (Τρ. Κύπρου) 9,48 +0,03 +0,32% 73.496 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,08 +0,12 +0,29% 147 χιλ. ΟΤΕ 18,22 +0,02 +0,11% 177 χιλ. ΜΟΗ (Motor Oil) 39,42 +0,02 +0,05% 107 χιλ. ΑΛΦΑ (Alpha Bank) 3,841 -0,079 -2,02% 997 χιλ. MTLN (Metlen) 40,92 -0,58 -1,40% 78.232 ΔΕΗ 21,24 -0,24 -1,12% 626 χιλ. ΔΑΑ 10,21 -0,10 -0,97% 12.504 ΒΙΟ (Viohalco) 20,80 -0,20 -0,95% 57.417 ΕΥΡΩΒ (Eurobank) 3,93 -0,029 -0,73% 834 χιλ. CENER (Cenergy) 25,36 -0,18 -0,70% 99.588 ΠΕΙΡ (Πειραιώς) 9,054 -0,058 -0,64% 959 χιλ. ΕΤΕ (Εθνική) 14,75 -0,09 -0,61% 314 χιλ. ΕΕΕ (Coca-Cola HBC) 48,75 -0,25 -0,51% 7.410

Η εικόνα της συνεδρίασης

Η αγορά ξεκίνησε με προσπάθεια ανόδου, ωστόσο γρήγορα πέρασε σε αμυντικό μοτίβο, με την κατοχύρωση κερδών να εντείνεται προς το κλείσιμο. Το βάρος έπεσε στις τράπεζες: ο ΔΤΡ υποχώρησε 1,29% στις 2.689,37 μονάδες, με την Alpha Bank (ΑΛΦΑ) να είναι το ασθενέστερο χαρτί του κλάδου στο -2,02% (3,841 ευρώ) και τις Eurobank (-0,73%), Εθνική (-0,61%) και Πειραιώς (-0,64%) να ακολουθούν με ηπιότερες απώλειες. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) κράτησε θετικό πρόσημο (+0,32%).

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, πιέσεις άνω του 1% δέχθηκαν ΔΕΗ (-1,12%), Metlen (-1,40%) και ΔΑΑ (-0,97%). Στον αντίποδα, ξεχώρισε η Allwyn (ALWN) με άνοδο 2,40% στα 13,25 ευρώ, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026 την Πέμπτη (4/6) προ της έναρξης των συναλλαγών. Οριακά κέρδη σημείωσαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,29%), ΟΤΕ (+0,11%) και Motor Oil (+0,05%), η οποία βρήκε στήριξη στην άνοδο του πετρελαίου. Στο επιχειρηματικό μέτωπο, ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development (εύρος απόδοσης 4,2%-4,5%), ενώ για την επικείμενη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών τοποθετείται πλέον μεταξύ 16-18 Ιουνίου.

Τεχνική εικόνα

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, η μεσοπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ανοδική: ο δείκτης κινείται σταθερά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 200 ημερών (ΚΜΟ-50 / ΚΜΟ-200), διατηρώντας θετική απόδοση της τάξης του +10% από την αρχή του έτους. Η πτώση αξιολογείται περισσότερο ως υγιής κατοχύρωση κερδών (profit taking) μετά το διήμερο ράλι, παρά ως αλλαγή τάσης.

Στις στηρίξεις, άμεσο επίπεδο αποτελεί η ζώνη 2.340-2.350 μονάδων (περιοχή των σημερινών χαμηλών). Διάσπασή της φέρνει στο προσκήνιο τις 2.300 μονάδες (ψυχολογικό όριο και ζώνη του ανοδικά κεκλιμένου ΚΜΟ-50) και, βαθύτερα, την περιοχή 2.270. Στις αντιστάσεις, πρώτος σταθμός είναι το πρόσφατο υψηλό των ~2.374 μονάδων και ακολουθεί ο μεγάλος στόχος των 2.400 μονάδων· πειστική υπέρβασή του θα άνοιγε τον δρόμο προς υψηλότερα.

Στους ταλαντωτές, ο RSI αποκλιμακώνεται από τα υπεραγορασμένα επίπεδα προς πιο ουδέτερη ζώνη, αποφορτίζοντας την εικόνα, ενώ ο MACD παραμένει σε θετικό έδαφος αλλά με ορατή εξασθένηση της ανοδικής ορμής (στένεμα του ιστογράμματος). Ιδιαίτερη σημασία έχει το τεχνικό σημείο του τραπεζικού δείκτη: στις 2.689,37 μονάδες, ο ΔΤΡ διαπραγματεύεται οριακά πάνω από την κρίσιμη ζώνη των ~2.679 μονάδων· τυχόν κλείσιμο κάτω από αυτή θα επανενεργοποιούσε ημερήσιο σήμα πώλησης, καθιστώντας τη συμπεριφορά των συστημικών τραπεζών καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.

Διεθνές φόντο

Διχασμένη ήταν η εικόνα διεθνώς. Στη Wall Street, οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την προηγούμενη συνεδρίαση σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον S&P 500 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 7.600 μονάδες και να βρίσκεται κοντά σε ανοδικό σερί 10 εβδομάδων (το μεγαλύτερο από το 1985), ενώ τα σημερινά futures κινήθηκαν σταθεροποιητικά. Ανοδικά κινήθηκε και η Ασία, με τον Nikkei 225 στην Ιαπωνία να ενισχύεται πάνω από 2% και να καταρρίπτει ιστορικό ρεκόρ, κοντά στις 68.500 μονάδες.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν, υπό την πίεση της πρότασης του Λευκού Οίκου για επιβολή πρόσθετων δασμών έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους —μεταξύ των οποίων η ΕΕ, η Κίνα και η Ιαπωνία. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε περίπου 0,4%, με τους μεγάλους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου να κινούνται μεταξύ -0,3% και -1%. Καταλύτης παρέμεινε η γεωπολιτική: μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ και την απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν, οι τιμές του πετρελαίου πήραν εκ νέου την ανιούσα, διατηρώντας το Brent σε υψηλά επίπεδα και ενισχύοντας τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Στο μέτωπο της Fed, το βλέμμα στρέφεται στη συνεδρίαση της 16-17 Ιουνίου, την πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh. Οι αγορές προεξοφλούν με μεγάλη πιθανότητα διατήρηση των επιτοκίων, ωστόσο η επίμονη πληθωριστική πίεση και η άνοδος του πετρελαίου έχουν αναθερμάνει το σενάριο ακόμη και αύξησης αργότερα μέσα στο έτος, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το 4,60%.

Γνώμες ειδικών

Οι εγχώριοι αναλυτές αποτιμούν τη σημερινή υποχώρηση ως φυσιολογική ανάσα μετά το ράλι: η εναλλαγή θέσεων (rotation) μεταξύ κλάδων λειτουργεί αμυντικά και απορροφά μέρος των κραδασμών, ενώ ο στόχος των 2.400 μονάδων θεωρείται περισσότερο αναβληθείς παρά ακυρωμένος, με τις συστημικές τράπεζες να παραμένουν ο βασικός μοχλός της τάσης. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι το επόμενο διάστημα είναι πυκνό σε καταλύτες —μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ (πληθωρισμός PCE, αναθεώρηση ΑΕΠ), συνεδριάσεις ΕΚΤ και Fed, αναδιαρθρώσεις δεικτών MSCI και FTSE Russell, εξέλιξη ΗΠΑ-Ιράν— με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις να καθορίζονται κυρίως από τη ροή ειδήσεων και κεφαλαίων.

Στο διεθνές σκέλος, ο Ed Yardeni (Yardeni Research) υποστηρίζει ότι «στο τιμόνι» της νομισματικής πολιτικής βρίσκονται οι «bond vigilantes» και ότι η ηγεσία Warsh ίσως χρειαστεί, για λόγους αξιοπιστίας, να απομακρύνει τη forward guidance και ακόμη και να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο. Σε πιο επιθετικά «περιστερίστικη» κατεύθυνση, ο Robin Brooks (Brookings) κάνει λόγο για έως και 100 μονάδες βάσης μειώσεων μέχρι τον Οκτώβριο, σενάριο που έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση της Bank of America για παράταση της αναμονής έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Το εύρος των απόψεων αποτυπώνει την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Με βάση την τρέχουσα συγκυρία, το πιθανότερο σενάριο (~50%) για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι μια πλαγιο-καθοδική σταθεροποίηση εντός της ζώνης 2.330-2.380 μονάδων, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο και η άνοδος του πετρελαίου περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο, με τις τράπεζες να δίνουν τον ρυθμό. Ένα ανοδικό σενάριο (~30%) προϋποθέτει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και στηρικτικές ροές (ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ, παθητικά κεφάλαια ενόψει των αναδιαρθρώσεων δεικτών), στοιχεία που θα επέτρεπαν νέα δοκιμή των ~2.374 και κίνηση προς τις 2.400 μονάδες. Αντίθετα, ένα καθοδικό σενάριο (~20%) θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με νέο άλμα του πετρελαίου και διόρθωση στη Wall Street, με τη διάσπαση των 2.330 μονάδων να φέρνει στο προσκήνιο τις 2.300.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή.