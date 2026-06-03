Εθνική-Τράπεζα:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-του-μερίσματος

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WORLD Ισραήλ: Σύλληψη υπερορθόδοξων εβραίων για την επίθεσή τους στο σπίτι δικαστή Δεκάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεσή τους στο σπίτι του αναπληρωτή προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη μελών της κοινότητάς τους που αντιτίθενται στην υποχρεωτική στράτευση, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Χθες βράδυ, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν μετά την ειδοποίηση που έλαβαν στο Αλόν Σβουτ, έναν ισραηλινό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική

WORLD Τραμπ: Σχεδιάζει να διορίσει τον προσωπικό δικηγόρο του, Τοντ Μπλανς, υπουργό Δικαιοσύνης Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα με τον διορισμό του Τοντ Μπλανς, ο οποίος ασκεί προσωρινά χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, ώστε να ηγηθεί μόνιμα του υπουργείου αυτού, καθιστώντας τον πρώην προσωπικό δικηγόρο του, ανώτατο αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. “Ασκεί χρέη υπουργού Δικαιοσύνης. Αύριο [σήμερα], δίνω οδηγίες

POLITICS «Ψάχνεις νταντά;» – Το βίντεο της Δόμνας Μιχαηλίδου μπροστά από τη βρεφική κούνια ENIKOS Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με την εγκυρότητα του enikos.gr. Facebook X Instagram YouTube Viber © 2026 ENIKOS ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Γενικός Διευθυντής – Διαχειριστής: Μάνος Νιφλής Διευθύντρια Σύνταξης: Στεφανία Κασίμη Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain: ENIKOS AE Νόμιμος Εκπρόσωπος: Στέργιος Χατζηνικολάου

WORLD ΟΠΕΚ: Βλέπει ισχυρή αύξηση της ζήτησης κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια για το έτος Ο ΟΠΕΚ αναμένει ισχυρή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και δεν τροποποιεί τις εκτιμήσεις του, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Χάιταμ Αλ Γκάις την Πέμπτη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. “Παρ’ όλα τα σχόλια που κυκλοφορούν ότι η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται, δεν έχουμε