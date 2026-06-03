Εθνική-Τράπεζα:-Από-15-Ιουνίου-η-καταβολή-του-μερίσματος

Σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2026, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:
Οικονομικό Ημερολόγιο 2026
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
ECONOMY
Alpha Bank: Άμεσες πληρωμές μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA
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Την υπηρεσία των άμεσων πληρωμών για συναλλαγές εντός της ελληνικής Επικράτειας μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA,ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει πρώτη η Αlpha Bank. Ειδικότερα, από τα ξημερώματα της Κυριακής, 10 Ιανουαρίου 2021, η Alpha Bank είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί πλήρως στη νέα υποδομή 24/7/365 του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών SEPA, έχοντας ολοκληρώσει…
ECONOMY
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Γεωπολιτικές εντάσεις, τσουνάμι δασμών, αστάθεια. Το σημερινό περιβάλλον – χαρακτηριζόμενο από διαρκείς ανατροπές – κρύβει τεράστιες προκλήσεις και παγίδες. Πόσο καλά είναι «εξοπλισμένη» η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα όσα έρχονται; Πού θα πρέπει να δώσουν έμφαση οι κυβερνήσεις και πώς μπορεί να κινηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον μία μικρή οικονομία όπως η Ελλάδα; Συζητήσαμε
POLITICS
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08:51, Σάββατο 19 Απριλίου 2025 πολιτική Φωτογραφία: Intime «Η νέα ανακοίνωση του οίκου Standard & Poor’s αποτελεί μια ακόμα διεθνή αντικειμενική αναγνώριση του μετρήσιμου αποτελέσματος που παράγει η συστηματική και αποφασιστική οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια οικονομική πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική στοχοθεσία και σύνεση με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή»
Topics
WORLD
Ισραήλ: Σύλληψη υπερορθόδοξων εβραίων για την επίθεσή τους στο σπίτι δικαστή
Δεκάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεσή τους στο σπίτι του αναπληρωτή προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη μελών της κοινότητάς τους που αντιτίθενται στην υποχρεωτική στράτευση, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Χθες βράδυ, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν μετά την ειδοποίηση που έλαβαν στο Αλόν Σβουτ, έναν ισραηλινό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική
WORLD
Τραμπ: Σχεδιάζει να διορίσει τον προσωπικό δικηγόρο του, Τοντ Μπλανς, υπουργό Δικαιοσύνης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα με τον διορισμό του Τοντ Μπλανς, ο οποίος ασκεί προσωρινά χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, ώστε να ηγηθεί μόνιμα του υπουργείου αυτού, καθιστώντας τον πρώην προσωπικό δικηγόρο του, ανώτατο αξιωματούχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. “Ασκεί χρέη υπουργού Δικαιοσύνης. Αύριο [σήμερα], δίνω οδηγίες
POLITICS
«Ψάχνεις νταντά;» – Το βίντεο της Δόμνας Μιχαηλίδου μπροστά από τη βρεφική κούνια
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WORLD
ΟΠΕΚ: Βλέπει ισχυρή αύξηση της ζήτησης κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια για το έτος
Ο ΟΠΕΚ αναμένει ισχυρή αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και δεν τροποποιεί τις εκτιμήσεις του, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Χάιταμ Αλ Γκάις την Πέμπτη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. “Παρ’ όλα τα σχόλια που κυκλοφορούν ότι η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται, δεν έχουμε
WORLD
TASS: Ο Πούτιν δεν θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ στην Αγία Πετρούπολη
Συνεχης ενημερωση ΔΙΕΘΝΗ Πέμπτη, 04-Ιουν-2026 16:25 Εκτύπωση Αποστολή με - Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου Μικρότερο μέγεθος κειμένου Πρόσθεσε το capital.gr ως αξιόπιστη πηγή στην Google Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.