Ετήσια-έντοκα:-Αντλήθηκαν-500-εκατ.-με-αυξημένο-επιτόκιο

Στο 2,41%, έναντι 1,97% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία του Μαρτίου, διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026) δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 52 εβδομάδων) του ελληνικού Δημοσίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (400 εκατ. ευρώ) κατά 2,5 φορές.

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Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν δηλαδή 500 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

- ΟΔΔΗΧ