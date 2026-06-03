Ευρωαγορές: Πιέσεις λόγω δασμολογικών προτάσεων Τραμπ – Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Akzo Nobel

Πτωτικά κινούνται λίγο μετά το άνοιγμα τους οι ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη 3/6, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αμερικανικές προτάσεις για την επιβολή νέων, εκτεταμένων δασμών σε 60 χώρες.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,50% στις 622,20 μονάδες, με τους επιμέρους κλάδους και τα χρηματιστήρια της Ευρώπης να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -0,77% στις 24.922,56 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -0,31% στις 10.341,83 μονάδες

Γαλλικός CAC: -0,43% στις 8.173,81 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,44% στις 50.354,50 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,31% στις 18.328,60 μονάδες

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) πρότεινε την επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, επικαλούμενο την αποτυχία τους να απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Μεταξύ των οικονομιών που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο των μέτρων περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.

«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη. Αυτό δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους Αμερικανούς εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η διαπραγμάτευση της μετοχής της Akzo Nobel, ιδιοκτήτριας της γνωστής μάρκας χρωμάτων Dulux, ανεστάλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ αναμενόταν πτώση της τάξης του 20%. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το ναυάγιο της προτεινόμενης εξαγοράς της εταιρείας από τις Nippon Paint και Sherwin-Williams.

Η Akzo Nobel επιβεβαίωσε επίσημα την απόσυρση της πρότασης εξαγοράς με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πρωί της Τετάρτης.

Σε άλλα εταιρικά νέα, η Inditex, μητρική εταιρεία της αλυσίδας ένδυσης Zara, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού της έτους.

Οι πωλήσεις του ισπανικού ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 8,7 δισ. ευρώ, ανταποκρινόμενες στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τα 1,38 δισ. ευρώ, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της αγοράς.

Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι επενδυτές αναμένουν εντός της ημέρας τα στοιχεία για τον δείκτη PMI της Ισπανίας, τα δεδομένα για την ανεργία και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Ρωσία, καθώς και τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Αυστρίας.