Ευρωαγορές:-Στα-«κόκκινα»-με-το-βλέμμα-στους-νέους-δασμούς-Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Τετάρτη (3/6), καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, αλλά και στις προτάσεις του Λευκού Οίκου για σαρωτικούς νέους δασμούς σε 60 χώρες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,5%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται καθοδικά και τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο να καταγράφουν επίσης απώλειες.

Ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας υποχώρησε στις 8.150,42 μονάδες (-0,71%), ο ιταλικός FTSE MIB στις 50.038,16 μονάδες (-1,07%), ο βρετανικός FTSE 100 στις 10.332,30 μονάδες (-0,40%), ενώ ο γερμανικός DAX στις 24.811,63 μονάδες (-1,24%). Τέλος, ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε επίσης με πτώση 0,53%.

Η Akzo Nobel έκλεισε τη συνεδρίαση με βουτιά 17,2%, μετά την κατάρρευση πρότασης εξαγοράς από τις Nippon Paint Holdings και Sherwin-Williams. Η εταιρεία, γνωστή μεταξύ άλλων για τη μάρκα Dulux, είχε προηγουμένως απορρίψει προσφορά 73 ευρώ ανά μετοχή, κρίνοντας ότι δεν αντανακλούσε επαρκώς την αξία και τις προοπτικές της, ενώ εξέφραζε και ανησυχίες για την αβεβαιότητα της συμφωνίας και την προστασία των μετόχων. Τελικά, οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι δεν προχωρούν σε δημόσια πρόταση.

Αντίθετα, η μετοχή της Inditex, μητρικής της Zara, ενισχύθηκε πάνω από 1%, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 8,7 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,4% στα 1,38 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σημαντική πτώση 16,3% κατέγραψε και η Partners Group, καθώς ανακοίνωσε περιορισμούς στις αναλήψεις από ένα από τα private equity funds της, γεγονός που αναζωπύρωσε ανησυχίες για πιέσεις ρευστότητας στον κλάδο των ιδιωτικών αγορών.

Στο μέτωπο των εμπορικών εντάσεων, η Υπηρεσία Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ πρότεινε επιπλέον δασμούς έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, επικαλούμενη την αποτυχία απαγόρευσης εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία. Εκπρόσωπος της ΕΕ χαρακτήρισε την αιτιολογία για την επιβολή παραπάνω δασμών ως «αδικαιολόγητη».

Παράλληλα, οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, μετά την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και τις αμοιβαίες κατηγορίες για νέες επιθέσεις, παρά την ύπαρξη εκεχειρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει» να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας όμως ότι «μπορεί να αλλάξει γνώμη».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι υπάρχουν «τακτικές διαφωνίες» με τον Τραμπ για τον πόλεμο και ότι εξετάζονται εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, προσπαθώντας, ωστόσο, να περιορίσει τη φημολογία για μεταξύ τους διαφωνίες, καθώς τόνισε πως στα βασικά θέματα έχουν «απόλυτη σύμπνοια».