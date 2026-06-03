Ευρωζώνη:-Σε-χαμηλό-18-μηνών-η-επιχειρηματική-δραστηριότητα-τον-Μάιο

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών συρρικνώθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα τον Μάιο, καθώς η ζήτηση εξασθένησε και οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν.

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Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών συρρικνώθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη τον Μάιο, καθώς η ζήτηση εξασθένησε και οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών PMI της S&P Global που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Ευρωζώνης υποχώρησε στις 48,5 μονάδες τον Μάιο από 48,8 τον Απρίλιο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, αν και παρέμεινε υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση των 47,5 μονάδων που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαίου. Επίσης, πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα που ο PMI παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η ύφεση οφείλεται στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο PMI αυξήθηκε οριακά στις 47,7 μονάδες από 47,6 τον Απρίλιο, ωστόσο παρέμεινε σταθερά σε έδαφος συρρίκνωσης.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του μπλοκ, η Γερμανία και η Γαλλία συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική απόδοση, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία κατέγραψαν οριακές επεκτάσεις στη δραστηριότητα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν. Το κόστος εισροών για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε με τον ισχυρότερο ρυθμό από τα τέλη του 2022, ενώ οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence, Κρις Γουίλιαμσον, δήλωσε ότι η έρευνα υποδηλώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης κινδυνεύει να συρρικνωθεί το δεύτερο τρίμηνο.

«Με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη να μειώνεται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο, φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό η οικονομία να συρρικνωθεί το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε ο Γουίλιαμσον.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τα στοιχεία των PMI υποδηλώνουν πιθανή πτώση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη τον Ιούνιο.

Πρόσθεσε ότι οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.