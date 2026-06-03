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    Εurobank: Από τις 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    Εurobank: Από τις 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read
    Εurobank: Από τις 15 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος

    Η Τράπεζα Eurobank διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

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    Η Τράπεζα Eurobank σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

    Τέλος, σημειώνεται ότι:

    • Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
    • Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.

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