Η-αόρατη-βιομηχανία-της-φυγής-κεφαλαίων:-Πέντε-ευρηματικοί-τρόποι-που-«σπάνε»-τα-αυστηρά-μέτρα-της-Κίνας

Με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι κινεζικές αρχές αναβαθμίζουν διαρκώς τους μηχανισμούς ελέγχου κεφαλαίων, επιβάλλοντας αυστηρό ετήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό έως 50.000 δολαρίων ανά άτομο και επιτρέποντας στους ξένους μία μόνο εφάπαξ ευκαιρία για τη μετακίνηση της περιουσίας τους εκτός χώρας.

Η συστηματική εντατικοποίηση της κρατικής επιτήρησης και η στοχευμένη καταστολή κατά παράνομων δικτύων ή ξένων χρηματιστών θωρακίζουν αποτελεσματικά την εγχώρια οικονομία. Η αυστηρή αυτή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ενισχύει τη διασυνοριακή φορολογική συμμόρφωση και αναγκάζει την αγορά σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους επίσημους κανόνες, αποτρέποντας τις αδήλωτες χρηματικές ροές.

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Αλλά, η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ταχεία συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου, τροφοδότησε μια τεράστια παράνομη βιομηχανία με αντικείμενο την παράκαμψη των ελέγχων κεφαλαίων. Ενώ η πραγματική κλίμακα της παράνομης φυγής κεφαλαίων είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί, δικαστικά αρχεία, γνωστοποιήσεις ρυθμιστικών αρχών και συνεντεύξεις με παράγοντες του κλάδου υποδεικνύουν εκτεταμένα δίκτυα που μεταφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό κάθε χρόνο.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους συνηθέστερους τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι της Κίνας παρακάμπτουν τους αυστηρούς κυβερνητικούς κανόνες για τη μεταφορά χρημάτων εκτός χώρας.

Λαθρεμπόριο μετρητών

Ιστορικά, ένας από τους απλούστερους τρόπους παράκαμψης των ελέγχων κεφαλαίων της Κίνας ήταν η φυσική μεταφορά μετρητών. Τα χρήματα κρύβονταν συχνά σε βαλίτσες, οχήματα και πλοία με προορισμό το Χονγκ Κονγκ ή το Μακάο.

Η αυστηρότερη επιβολή του νόμου κατέστησε την πρακτική πιο επικίνδυνη και λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, αν και το φαινόμενο συνεχίζεται.

Το 2024, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν 62χρονη γυναίκα στο συνοριακό πέρασμα Lok Ma Chau, καθώς εντόπισαν αδήλωτα χαρτονομίσματα αξίας περίπου 330.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (42.000 δολάρια ΗΠΑ) κρυμμένα σε ειδικά κατασκευασμένο γιλέκο.

Μέθοδος κατάτμησης (Smurfing)

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη στρατολόγηση ιδιωτών στην Κίνα, οι οποίοι δεν έχουν εξαντλήσει την ετήσια ποσόστωση των 50.000 δολαρίων σε ξένο συνάλλαγμα. Συγκεντρώνοντας τις ποσοστώσεις δεκάδων ατόμων, οι χρηματιστές μπορούν να μεταφέρουν στο εξωτερικό χρήματα μέσω μιας σειράς φαινομενικά νόμιμων εμβασμάτων.

Κυβερνητικές έρευνες δείχνουν ότι η πρακτική εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα. Σε μια περίπτωση, άνδρας στρατολόγησε 102 άτομα, διευκολύνοντας τη μεταφορά περίπου 6,8 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (5 εκατομμύρια δολάρια) στο εξωτερικό το 2020.

Παράλληλες μεταφορές (Mirror trades)

Δημοφιλής τρόπος μεταφοράς χρημάτων εκτός Κίνας είναι οι παράνομες τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν ένα άτυπο σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων, γνωστό διεθνώς ως hawala.

Συνήθως, ο ενδιαφερόμενος δίνει χρήματα σε έναν τοπικό διαμεσολαβητή. Τα μέλη του δικτύου μεριμνούν για την κατάθεση ισοδύναμου ποσού σε λογαριασμό που ελέγχεται από τον ενδιαφερόμενο στο εξωτερικό.

Φουσκωμένα ή παραπλανητικά τιμολόγια

Μια άλλη συνηθισμένη μέθοδος περιλαμβάνει τη χειραγώγηση συμβάσεων εισαγωγής προϊόντων. Η πρακτική αυτή βασίζεται στην τεχνητή αύξηση της αξίας των εισαγόμενων αγαθών, με τον προμηθευτή του εξωτερικού να συμφωνεί για τη διοχέτευση των πλεοναζόντων κεφαλαίων σε ξεχωριστό λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, εκτός χώρας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συναλλαγές είναι εντελώς εικονικές.

Συχνά υπάρχουν εμφανή σημάδια ότι μια συναλλαγή δεν είναι γνήσια. Αγαθά υψηλής αξίας, όπως διαμάντια, σμαράγδια και ηλεκτρονικά είδη, αποτελούν συνηθισμένο τέχνασμα για εικονικές συναλλαγές. Άλλα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό πληρωμών προς τον ίδιο προμηθευτή από άσχετους λογαριασμούς.

Οι «μαϊμού» αγορές

Η μέθοδος εφαρμόζεται όταν ιδιώτης ή επιχείρηση αγοράζει ακριβά αγαθά από έμπορο του εξωτερικού χρησιμοποιώντας κινεζική τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, η αγορά ακυρώνεται εικονικά, όμως ο έμπορος δεν επιστρέφει τα χρήματα στην κάρτα του αγοραστή. Αντίθετα, του παραδίδει το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά ή το καταθέτει σε δικό του λογαριασμό στο εξωτερικό, επιτρέποντας έτσι στα κεφάλαια να βγουν εκτός χώρας με παράκαμψη του κανονικού τραπεζικού συστήματος.

Κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν έναν ακόμη τρόπο μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, παρά τη λήψη σειράς κατασταλτικών κανονιστικών μέτρων. Η Κίνα απαγόρευσε τα εγχώρια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το 2017, όμως οι χρήστες συνέχισαν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς μέσω δικτύου χρηματιστών που μετέτρεπαν το γιουάν σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες το 2021, ανακοινώνοντας την πλήρη εξάλειψη της εξόρυξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το 2022 κατέστησαν ποινικό αδίκημα τη χρήση κρυπτονομισμάτων για δραστηριότητες άντλησης κεφαλαίων.

Δεν υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση για τον όγκο των κρυπτονομισμάτων που διοχετεύονται εκτός χώρας. Ωστόσο, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis εκτίμησε ότι κινεζικά δίκτυα ξεπλύματος χρήματος διεκπεραίωσαν παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ύψους περίπου 16,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη μεταφορά κεφαλαίων εκτός Κίνας.

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