Η-ΕΕ-προτείνει-πειθαρχικά-μέτρα-κατά-της-Βουλγαρίας-λόγω-υπερβολικού-ελλείμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την κίνηση πειθαρχικών μέτρων κατά της Βουλγαρίας για τη διατήρηση ελλείμματος στον προϋπολογισμό πέραν των ορίων που ορίζονται από τους κανόνες της ΕΕ.

Μιλώντας πριν από την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο υπουργός Οικονομικών Γκάλαμπ Ντόνεφ δήλωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Βουλγαρίας είναι πιθανό να φτάσει το 7,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος, προσθέτοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Ο Ντόνεφ δήλωσε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αναφέρει διαδοχικά ετήσια ελλείμματα ύψους 3% του ΑΕΠ τα τελευταία πέντε χρόνια, αναβάλλοντας ορισμένες πληρωμές.

Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο και η νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, τον πρώην πρόεδρο της χώρας, ανέλαβε την εξουσία μετά από μια σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου.

Πάνω από 4% το έλλειμμα – Ανάγκη για λήψη μέτρων

Στην τελευταία της έκθεση για τη Βουλγαρία που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι το έλλειμμα της κυβέρνησης αναμένεται να υπερβεί το 4% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027.

Ο Ντόνεφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος των εισοδημάτων και της μείωσης των κρατικών δαπανών, για να βοηθήσει στην επαναφορά του ελλείμματος εντός των ορίων της ΕΕ.

Στις χώρες που υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία δίνονται προθεσμίες και σύνολα δημοσιονομικών μέτρων για να επαναφέρουν τα οικονομικά τους σε τάξη. Εάν δεν ενεργήσουν, η ΕΕ μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις και, για τα μέλη της ευρωζώνης, να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις όπως πρόστιμα.

- Reuters