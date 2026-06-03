Η «πολιτική Βαβέλ» ενισχύει το αφήγημα της σταθερότητας – Προοπτική «ψηφίζουν» οι πολίτες

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στη χθεσινή δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ, στο ερώτημα προς τους ψηφοφόρους για το κύριο συναίσθημα με το οποίο θα επιλέξουν το τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, το 54% απαντά «Προοπτική». Δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση, με 21%, είναι η «Ανησυχία – Ασφάλεια».

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Πάνω σε αυτό το δίπτυχο ξεδιπλώνει την κεντρική προεκλογική στρατηγική της η κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο. Τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα από πολύ πιο λεπτομερείς ποιοτικές, κυλιόμενες μετρήσεις που διενεργούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, κατά την τρέχουσα πολιτική συγκυρία ο χώρος της αντιπολίτευσης δείχνει να λειτουργεί σαν ιδανικός καμβάς για να ξεδιπλώσει η κυβέρνηση το αφήγημα της σταθερότητας και να θέσει τα προεκλογικά διλήμματα με άξονα αυτό. Στο Μέγαρο Μαξίμου επαναφέρουν διαρκώς την προ εβδομάδος αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε «πολιτική Βαβέλ» για να συνοψίσουν την εικόνα που κυριαρχεί στην αντιπολίτευση. Εκεί που η έλευση των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού ενισχύει τη ρευστότητα, προκαλεί ανακατατάξεις, λειτουργεί διαλυτικά για τα μικρότερα κόμματα. Το κυβερνητικό αφήγημα ευνοεί και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, που δείχνει ευάλωτο σε κρίσεις εσωστρέφειας ακόμα και με μικρές αφορμές.

Η επίσημη «γραμμή» του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι «δεν αφορά την κυβέρνηση το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού». Είναι μια περιφραστική διατύπωση του «εμείς και οι άλλοι», που αποτελεί κεντρική παράμετρο της κυβερνητικής προεκλογικής στρατηγικής. Όπου, οι «άλλοι» είναι μια ασυνάρτητη Βαβέλ και «εμείς» πυλώνας σταθερότητας, αποστασιοποιημένος από όσα συμβαίνουν εκεί και κατ’επέκταση ανεπηρέαστος από αυτά. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι όχι απλώς δεν ασχολείται με όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση επειδή είναι πολύ απασχολημένη με την παραγωγή πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά, επίσης, ότι δεν μπορούν να απειλήσουν την πολιτική κυριαρχία της Ν.Δ. όσα συμβαίνουν στα υπόλοιπα κόμματα. Κατά συνέπεια, ότι το κυβερνών κόμμα αποτελεί νησίδα σταθερότητας και προοπτικής μέσα στη ρευστότητα που κυριαρχεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατατέθηκε χθες από το κυβερνών κόμμα η πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ήταν και αυτή μια κίνηση, με την οποία η πλειοψηφία επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι τη στιγμή που άλλα κόμματα διαλύονται και νέα κόμματα αναζητούν τον βηματισμό τους, εκείνη οραματίζεται την Ελλάδα του 2030 και είναι σε θέση να περιγράψει τις αλλαγές που θεωρεί ότι θα μας οδηγήσουν εκεί.

Η πρόταση της Ν.Δ. έχει βασικούς άξονες την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των δικαστών, την προστασία της χώρας από την απειλή πτώχευσης, την προστασία των πολιτών από επιβολή αναδρομικών φόρων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση, τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς, τη λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση, την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για προσιτή στέγη, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με δεδομένη τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την κατηγορηματική θέση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να δώσει αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων σε καμία από τις προτάσεις που θα κατατεθούν, δεν αναμένεται ότι κάποια από τις προτάσεις θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία στην πρώτη Βουλή, ώστε να μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Ακόμα και αυτό όμως, από την κυβέρνηση θα αξιοποιηθεί ως δείγμα αντιπαραγωγικής στάσης από την αντιπολίτευση.



- sofokleous10.gr

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