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    Η-softbank-πούλησε-το-3,25%-των-μετοχών-της-στην-ινδική-lenskart
    Η SoftBank πούλησε το 3,25% των μετοχών της στην ινδική Lenskart

    Η SoftBank πούλησε το 3,25% των μετοχών της στην ινδική Lenskart

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η SoftBank πούλησε το 3,25% των μετοχών της στην ινδική εταιρεία λιανικής πώλησης γυαλιών Lenskart Solutions μέσω μιας συμφωνίας-ομαδοποίησης, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Χρηματιστηρίου Αξιών την Τετάρτη.

    Η SoftBank, μέσω της θυγατρικής της SVF II Lightbulb (Cayman), πούλησε 56,5 εκατομμύρια μετοχές προς 508,55 ινδικές ρουπίες η καθεμία, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να ανέλθει σε 28,73 δισεκατομμύρια ρουπίες (300,2 εκατομμύρια δολάρια).

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    Η πώληση μετοχών πραγματοποιήθηκε με έκπτωση σχεδόν 3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Lenskart την Τρίτη.

    Στους αγοραστές περιλαμβάνονταν η Fidelity, το Los Angeles City Employees’ Retirement System και αμοιβαία κεφάλαια από την ICICI Prudential και την Kotak Mahindra.

    Η SoftBank κατείχε μερίδιο 13,13% στην Lenskart στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία χρηματιστηρίου.

    Για το τρίμηνο του Μαρτίου, η Lenskart ανέφερε πτώση σχεδόν 9% στα καθαρά κέρδη, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 46% στα 25,16 δισεκατομμύρια ρουπίες.

    - Reuters 

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