ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο – Ήπια ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Στις 107,5 μονάδες, από 105,8 μονάδες τον Απρίλιο, ενισχύθηκε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Όπως σημειώνει το Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών, η βελτίωση αυτή προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών στη βιομηχανία, στις κατασκευές, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, με τους υπόλοιπους τομείς να κινούνται ήπια πτωτικά. Στις κατασκευές, διατηρείται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, ενώ στο λιανικό εμπόριο υπάρχει οριακή επιδείνωση, κυρίως λόγω των απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις. Στις υπηρεσίες καταγράφεται μικρή εξασθένιση, λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεων της βραχυπρόθεσμης εξέλιξης της ζήτησης.

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Στο πεδίο της βιομηχανίας, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες καταγράφουν σημαντική ενίσχυση. Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην Ε.Ε., διατυπώνουν ήπια πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ενισχύεται σημαντικά η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, καθώς και η πρόθεση για αποταμίευση.

Επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Την ίδια ώρα οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, και ενδεχομένως εντείνονται, όπως αποτυπώνεται στην πορεία των σχετικών δεικτών Τιμών Καταναλωτή, με κρίσιμη παράμετρο τη συνέχιση της αβεβαιότητας για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα επηρεάζεται ήπια θετικά από τον εισερχόμενο τουρισμό, o οποίος στις αρχές του έτους οδήγησε σε αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από το εξωτερικό. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισε ήπια, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε ελαφρά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων διατηρήθηκε αμετάβλητο.

στις κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων υποχώρησαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν έντονα.

στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρήθηκαν αμετάβλητες, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ ενισχύθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

Δείτε όλη την έρευνα: