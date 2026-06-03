Κορκίδης:-«Ελλάδα-και-Ν.-Αφρική-μπορούν-να-οικοδομήσουν-μια-σύγχρονη-στρατηγική-οικονομική-σχέση»

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, οι συνεργασίες μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες.

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Στις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Νότιας Αφρικής, καθώς και στον ρόλο των επιχειρήσεων ως καταλύτη για νέες επενδύσεις και συνεργασίες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελλάδα – Νότιος Αφρική: Συνεργασία – Επενδύσεις – Ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, οι συνεργασίες μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. «Η Ελλάδα και η Νότια Αφρική διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να οικοδομήσουν μια σύγχρονη στρατηγική οικονομική σχέση με μακροπρόθεσμη προοπτική», σημείωσε.

Ο κ. Κορκίδης επισήμανε ότι οι δύο χώρες συνδέονται με δεσμούς φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι οικονομίες τους. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι η χώρα έχει εξέλθει ισχυρότερη από την πολυετή οικονομική κρίση και εξελίσσεται σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με σταθερό οικονομικό περιβάλλον, αναβαθμισμένη πιστοληπτική αξιολόγηση και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, λειτουργεί ως φυσική πύλη προς τις αγορές της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά της, η Νότια Αφρική αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομίες της αφρικανικής ηπείρου, με ισχυρή βιομηχανική βάση, ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τομέα και κομβικό ρόλο στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές.

Ο πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη μετάβαση, οι υποδομές, η ναυτιλία και τα λιμάνια, οι μεταφορές και τα logistics, η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η καινοτομία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

Όπως ανέφερε, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη κοινών επενδυτικών σχεδίων και η ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργειών μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία και για τις δύο πλευρές, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει στρατηγική πύλη για την πρόσβαση των νοτιοαφρικανικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές και αντίστοιχα η Νότια Αφρική σημαντικό κόμβο για την ευρύτερη αφρικανική αγορά.

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα και των επιμελητηρίων στην ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως γέφυρες συνεργασίας μεταξύ λαών και κοινωνιών, συμβάλλοντας μέσω των επενδύσεων, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.

- – ΜΠΕ