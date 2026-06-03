Μιλένα-Αποστολάκη:-«Νέες-υπέρογκες-και-αυθαίρετες-αυξήσεις-στα-ασφάλιστρα-υγείας-με-ευθύνη-της-κυβέρνησης»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

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Τις υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια που προκαλούνται από την καθυστέρηση εφαρμογής του νέου δείκτη υπολογισμού ασφαλίστρων, αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους εκτεθειμένους σε αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών, αναδεικνύει η Μιλένα Αποστολάκη με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων.

Όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν ήδη σε νέες αυξήσεις της τάξης του 9,5% και 13% σε ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια, επικαλούμενες ακόμη και τον νέο δείκτη αναπροσαρμογής, ο οποίος όμως δεν έχει καν εξαχθεί. Με τον τρόπο αυτό είναι προφανές ότι επιδιώκουν να εξαναγκάσουν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τις ισόβιες ασφαλίσεις και να τους κατευθύνουν στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, στα οποία έχουν επιφυλάξει για αυτές τη δυνατότητα να διαμορφώνουν κάθε έτος, χωρίς περιορισμό, τα ασφάλιστρα. Η δε επίκληση του νέου δείκτη, όπως αναφέρει η Μιλένα Αποστολάκη «δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και διαφάνειας ενώ εντείνει την οικονομική ασφυξία χιλιάδων ασφαλισμένων, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος διατήρησης της ασφαλιστικής τους κάλυψης».

Παράλληλα ασκεί κριτική στην για τη μη υιοθέτηση τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένες προδιαγραφές για έναν αξιόπιστο δείκτη καθώς και ασφαλιστικές δικλίδες μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου. Αντ’ αυτού, σημειώνει, «επέλεξε να επαναπαυθεί σε αόριστες “δεσμεύσεις” των ασφαλιστικών εταιρειών, επιτρέποντας τη συνέχιση αυθαίρετων και επιβαρυντικών πρακτικών».

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει εάν θεωρεί σύννομες τις νέες αυξήσεις που επιβάλλονται χωρίς την ύπαρξη ενεργού δείκτη, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των ασφαλισμένων καθώς και εάν προτίθεται να θεσπίσει εκτάκτως προσωρινό ανώτατο όριο αυξήσεων έως τη δημοσίευση του νέου δείκτη αναπροσαρμογής.

- sofokleous10.gr

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