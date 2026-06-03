Νέοι-«παίκτες»,-νέο-πολιτικό-σκηνικό-με-αναβίωση-παλαιού-διπόλου

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Μετά από καιρό «ακινησίας» το πολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται από την είσοδο των δυο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού «ανακατεύουν την τράπουλα» στην αντιπολίτευση εν αναμονή και των πρωτοβουλιών που ενδεχομένως να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ ήταν ενδεικτική των αλλαγών που έρχονται και της μεγάλης «μάχης» που ξεκίνησε τόσο στην κεντροαριστερά όσο και στη «δεξιά πολυκατοικία».

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Στις δυο πρώτες θέσεις το «ρολόι» γυρίζει τρία χρόνια πίσω όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατείχε την πρώτη θέση και ακολουθούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Με πιο μικρά ποσοστά και οι δυο, ωστόσο το σκηνικό παραπέμπει στην προ εκλογών του 2023 εποχή. Η μέτρηση της Pulse αποτελεί ακόμα ένα σοβαρό «ταρακούνημα» για το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην τρίτη θέση κοντά με τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε κάθε περίπτωση ο ενθουσιασμός και οι πρώτες θετικές εντυπώσεις που έχουν προκαλέσει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η πρώην πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών ενδεχομένως να καθιστούν τις τωρινές μετρήσεις απλώς ενδεικτικές. Η πορεία τους μέσα στο καλοκαίρι θα κρίνει πολλά ακόμα και το αν η γαλάζια παράταξη θα καταφέρει να ανακάμψει. Την εικόνα του προέδρου της ΕΛΑΣ βοηθά και η δεύτερη θέση που έχει καταλάβει χωρίς αντίπαλο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απειλείται με 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Αρκετά μακριά ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τρίτη θέση με 7% και η Μαρία Καρυστιανού τέταρτη με 4%.

Για τον στόχο της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ και να πετύχει τη συσπείρωση του δικού της κοινού. Η απόσταση ασφαλείας που διατηρεί από τα άλλα κόμματα, παρά τα επτά χρόνια στην εξουσία, αποτελεί ένα καλό όπλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων της κεντροαριστεράς δεν δείχνουν να την απειλούν. Όχι πως η δεύτερη κάλπη θα λειτουργήσει με την αθροιστική λογική της πρώτης, αλλά ο Χάρης Δούκας έχει ανοίξει ήδη μια συζήτηση που έχει προκαλέσει προβληματισμούς ειδικά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η Μαρία Καρυστιανού με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται να έχει προκαλέσει «σοκ» στα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Τα νούμερα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχουν επηρεαστεί και από την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ. Από δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης «φλερτάροντας» με διψήφιο ποσοστό ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είδαν τα ποσοστά τους να συρρικνώνονται σημαντικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θα κοιτάξει από εδώ και πέρα να «οχυρώσει» το κοινό του στη βόρεια Ελλάδα, και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να ξανακερδίσει το αντισυστημικό κοινό που τη στήριζε έως τώρα. Χαμένο φαίνεται να βγαίνει και το ΚΚΕ από τις μετατοπίσεις που καταγράφονται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Το μεγαλύτερο «χαστούκι» έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο εγχείρημα του πρώην αρχηγού του καθήλωσε τα ποσοστά της Κουμουνδούρου κάτω από τη ζώνη του 3%. Το καινούργιο περιβάλλον θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει το Σάββατο.

Δεν αποτυπώνεται στη μέτρηση η Νέα Αριστερά με το κόμμα του Γαβριήλ Σακελλαρίδη να περνά πλέον σε νέα φάση μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.



- sofokleous10.gr

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