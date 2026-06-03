Νετανιάχου για Ιράν: Παίζουν με τη φωτιά – «Με τον Τραμπ διαφωνούμε, αλλά τα βρίσκουμε σαν καλοί φίλοι»

Μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι, έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNBC, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε αδιέξοδο και η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί και ερωτώμενος αν υπάρχει πράγματι κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «τακτικό παιχνίδι» και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Ουάσιγκτον.

«Το Ιράν γνωρίζει τι έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει πλήρης επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο, αλλά το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι επίσης έτοιμες», δήλωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η ιρανική ηγεσία «παίζει με τη φωτιά» και πως θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις συνέπειες των ενεργειών της.

— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας «ιδιοφυή» την τακτική αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Την ίδια ώρα, συνέδεσε τις επικρίσεις προς το Ισραήλ με τις ιστορικές διώξεις του εβραϊκού λαού, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του έχει δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε όσους επιδιώκουν την καταστροφή της.

Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αναφορές περί ρήγματος στις σχέσεις του με τον Τραμπ. Όπως είπε, οι δύο ηγέτες μπορεί κατά καιρούς να έχουν «τακτικές διαφωνίες», ωστόσο συμφωνούν στα βασικά ζητήματα, κυρίως στην ανάγκη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, υπάρχουν περιστασιακά διαφωνίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων θεμάτων. Όμως πάντα βρίσκουμε τρόπο να τις ξεπερνάμε και το κάνουμε ως καλοί φίλοι» τόνισε.

Netanyahu on Trump: My relationship with Trump is the same. He respects me, and I respect him. We always find a way to work out our differences. pic.twitter.com/G99D0tKxAN — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι μιλάει με τον Τραμπ «μία φορά κάθε δύο ημέρες». Είπε ότι οι δύο ηγέτες «έχουν κοινούς στόχους… θέλουμε να τους επιτύχουμε». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει σε μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, παραδέχτηκε ότι «το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ανοιχτό ζήτημα».

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους, απέφυγε να δώσει συνέχεια. «Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες», απάντησε, αποφεύγοντας κάθε περαιτέρω σχόλιο για τις προσωπικές τους συνομιλίες.

Netanyahu: We talk with Trump once every two days. I don’t think it makes sense to reveal to Iran the subject of our conversations. pic.twitter.com/T9yBOXUUmp — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Στη συνέχεια περιέγραψε το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση συνολικά: «Αντιμετωπίζουμε έναν εχθρό που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας, τη δική σας χώρα και τις ελεύθερες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο και να διαδώσει τους τρομοκράτες του σε όλο τον κόσμο» δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν αφορά ευρύτερα τη διεθνή ασφάλεια.

Υπογράμμισε ότι αναμένει να επέλθει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, καθώς η σημερινή ηγεσία έχει αποδυναμωθεί «εξαιρετικά», χωρίς όμως να προβλέψει πότε θα συμβεί αυτό.

Την ίδια ώρα, είπε ότι συμμερίζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου: «Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο» είπε, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Παράλληλα, επέκρινε Ευρωπαίους ηγέτες για την κριτική που έχουν ασκήσει στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι ντροπιαστικός» ανέφερε. «Γνωρίζουν ότι προστατεύουμε και αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν στο πλευρό του σωστού, που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βάρβαρους».